رئيس "الفيفا" يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد خروجه من كأس العالم

وودع "الفراعنة" منافسات المونديال من دور الـ16 بعد خسارة درامية أمام الأرجنتين بنتيجة 2-3.
وكتب إنفانتينو عبر حسابه في "إنستغرام": "شكرا لكم.. ستظل نسخة كأس العالم هذه تحتل مكانة خاصة للغاية في تاريخ كرة القدم المصرية! ظهور أول في الأدوار الإقصائية، وأول فوز في دور المجموعات.. لقد كانت رحلة ألهمت الجماهير في الوطن وحول العالم".
وأكمل : "إن الذكريات التي صنعت هذا الصيف ستبقى محفورة في أذهان عشاق كرة القدم المصرية لفترة طويلة قادمة".
وشهدت مواجهة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي مونديال 2026 دراما كروية وجدلا تحكيميا واسعا، بعدما تقدم الفراعنة بهدفين نظيفين سجلهما ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، وتخللهما هدف ملغى بداعي خطأ على مروان عطية، قبل أن يقلب حامل اللقب الطاولة بثلاثية متتالية بدأت برأسية كريستيان روميرو من عرضية ميسي، لتنتهي المباراة بنتيجة (3-2) لصالح الأرجنتين وسط غضب مصري عارم إثر لقطة هدف الفوز القاتل الذي أحرزه إنزو فرنانديز من مرتدة سريعة، وسط مطالبات عنيفة بركلة جزاء لم تحتسب للنجم محمد صلاح بعد سقوط إثر تدخل من خوليو ألفاريز، مما دفع الجماهير المصرية لاتهام التحكيم والـ"فيفا" بالتواطؤ لترجيح كفة الأرجنتين وإجهاض حلم الفراعنة التاريخي.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر بيانا رسميا الأربعاء الماضي قال فيه إنه لا يمكن السكوت على التحيز التحكيمي الواضح خلال مواجهة الأرجنتين ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم.
وأشار الاتحاد المصري في بيانه إلى أن عددا من الخبراء والمحللين دافعوا عن مصر، مؤكدين على أهمية النزاهة والعدالة والشفافية في التحكيم خلال أكبر بطولة كرة قدم في العالم.
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