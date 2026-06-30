رئيس باراغواي يصدر مرسومًا بعد التأهل لدور الـ16 بكأس العالم على حساب ألمانيا

06:02 ص

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، أن يوم الثلاثاء 30 يونيو سيكون "عطلةً وطنيةً" بعد تأهل المنتخب إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وتغلب منتخب باراغواي على ألمانيا في دور الـ16 من المونديال، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، لكن في ركلات الترجيح المثيرة، انتصر المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية بنتيجة 4-3.



وتُعد هذه النتيجة من أكبر مفاجآت الأدوار الإقصائية، حيث أقصى منتخب باراغواي، نظيره ألمانيا في أول عقبة، ويواصل مشواره في البطولة.



وفي الدور التالي، سيواجه منتخب باراغواي الفائز من مباراة السويد وفرنسا.



بعد تأهل باراغواي التاريخي أمام ألمانيا، أُعلن يوم الثلاثاء 30 يونيو عطلةً وطنيةً رسميةً في جميع أنحاء الأراضي الباراغوانية.



وقد زاد نبأ المرسوم الحكومي من حماسة الاحتفالات الشعبية التي كانت قد شلّت الحركة تمامًا في المدن الرئيسية بالبلاد.



وتعيش أراضي باراغواي اليوم ليلةً لا تُنسى، حيث اجتاحت الجماهير الشوارع، احتفالا بهذا التأهل التاريخي.







