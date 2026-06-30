الثلاثاء 2026-06-30 06:08 ص

رئيس باراغواي يصدر مرسومًا بعد التأهل لدور الـ16 بكأس العالم على حساب ألمانيا

رئيس باراغواي يصدر مرسومًا بعد التأهل لدور الـ16 بكأس العالم على حساب ألمانيا
رئيس باراغواي يصدر مرسومًا بعد التأهل لدور الـ16 بكأس العالم على حساب ألمانيا
 
الثلاثاء، 30-06-2026 06:02 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، أن يوم الثلاثاء 30 يونيو سيكون "عطلةً وطنيةً" بعد تأهل المنتخب إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.اضافة اعلان


 وتغلب منتخب باراغواي على ألمانيا في دور الـ16 من المونديال، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، لكن في ركلات الترجيح المثيرة، انتصر المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية بنتيجة 4-3.

وتُعد هذه النتيجة من أكبر مفاجآت الأدوار الإقصائية، حيث أقصى منتخب باراغواي، نظيره ألمانيا في أول عقبة، ويواصل مشواره في البطولة.

وفي الدور التالي، سيواجه منتخب باراغواي الفائز من مباراة السويد وفرنسا.

 بعد تأهل باراغواي التاريخي أمام ألمانيا، أُعلن يوم الثلاثاء 30 يونيو عطلةً وطنيةً رسميةً في جميع أنحاء الأراضي الباراغوانية.

وقد زاد نبأ المرسوم الحكومي من حماسة الاحتفالات الشعبية التي كانت قد شلّت الحركة تمامًا في المدن الرئيسية بالبلاد.

وتعيش أراضي باراغواي اليوم ليلةً لا تُنسى، حيث اجتاحت الجماهير الشوارع، احتفالا بهذا التأهل التاريخي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس باراغواي يصدر مرسومًا بعد التأهل لدور الـ16 بكأس العالم على حساب ألمانيا

كأس العالم رئيس باراغواي يصدر مرسومًا بعد التأهل لدور الـ16 بكأس العالم على حساب ألمانيا

تركيا .. فرق الإطفاء تسيطر على حرائق بورصة وجنق قلعة

عربي ودولي تركيا .. فرق الإطفاء تسيطر على حرائق بورصة وجنق قلعة

أمريكا .. ترامب يطالب بخفض أسعار الوقود فورا ويتوعد المخالفين

عربي ودولي أمريكا .. ترامب يطالب بخفض أسعار الوقود فورا ويتوعد المخالفين

التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس لمواجهة الطواحين الهولندية

كأس العالم التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس لمواجهة الطواحين الهولندية

مفاجأة مدوية .. باراغواي تُقصي ألمانيا بركلات الترجيح وتعبر إلى ثمن نهائي مونديال 2026

كأس العالم مفاجأة مدوية .. باراغواي تُقصي ألمانيا بركلات الترجيح وتعبر إلى ثمن نهائي مونديال 2026

مسيّرة تستنفر سلطات الطيران في نيويورك

عربي ودولي مسيّرة تستنفر سلطات الطيران في نيويورك

الأشواط الإضافية تحسم المواجهة.. باراغواي تصمد أمام ألمانيا بعد تعادل مثير في الوقت الأصلي

كأس العالم الأشواط الإضافية تحسم المواجهة.. باراغواي تصمد أمام ألمانيا بعد تعادل مثير في الوقت الأصلي

8 شهداء في غزة والاحتلال يعلن عن استكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في القطاع

فلسطين 8 شهداء في غزة والاحتلال يعلن عن استكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في القطاع



 
 






الأكثر مشاهدة

 