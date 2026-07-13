رسالة مؤثرة من هالاند عقب نهاية مشوار النرويج في كأس العالم

وودع المنتخب النرويجي البطولة بعد خسارته أمام إنجلترا بنتيجة (2-1) بعد التمديد، في أول مشاركة له بالمونديال منذ نسخة 1998، والرابعة في تاريخه.
وقال هالاند، في تصريحات نقلها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد أن ودع الجماهير في ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي: "ما عشته يبدو وكأنه حلم. هذه البطولة غيرتني كشخص، وأشعر أنني أصبحت أكثر نضجًا. من الصعب استيعاب كل ما حدث، لكن الأجمل أن أكون جزءًا من حدث كنت أشاهده يومًا من المدرجات، وأعيشه الآن على أرض الملعب".
وأضاف مهاجم مانشستر سيتي: "أشعر بفخر كبير، وأتأثر عندما أفكر في الأداء الذي قدمناه، وفي روح الوحدة والفرح التي عاشتها النرويج طوال البطولة".
ورغم الخروج من ربع النهائي، قدم المنتخب النرويجي واحدة من أفضل مشاركاته في تاريخ كأس العالم، بقيادة هالاند الذي أنهى البطولة بين أبرز هدافيها.
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