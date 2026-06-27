رسمياً .. السعودية تودع كأس العالم 2026 بعد تعادل سلبي مع الرأس الأخضر

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الوكيل الإخباري- ودّع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 رسمياً من دور المجموعات، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي (0-0) أمام منتخب الرأس الأخضر الذي حسم تأهله بعد انتهاء المباراة كثاني المجموعة بعد إسبانيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، ليُنهي مشواره في البطولة دون تحقيق أي انتصار. اضافة اعلان





ودخل "الأخضر" المباراة وهو بحاجة إلى الفوز مع انتظار نتائج المجموعة الأخرى، إلا أنه فشل في هز الشباك رغم محاولاته، ليكتفي بإضافة نقطة واحدة إلى رصيده، وهي نتيجة لم تكن كافية للإبقاء على آماله في التأهل إلى دور الـ32، ليغادر البطولة رسمياً.



وشهدت مشاركة المنتخب السعودي في مونديال 2026 ثلاث مباريات، جاءت نتائجها على النحو الآتي:



تعادل مع أوروغواي بنتيجة 1-1.



خسر أمام إسبانيا بنتيجة 4-0.



تعادل مع الرأس الأخضر بنتيجة 0-0.



وبهذه الحصيلة، أنهى المنتخب السعودي مشواره في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة، مسجلاً هدفاً واحداً، بينما استقبلت شباكه أربعة أهداف، ليغادر كأس العالم من الدور الأول





