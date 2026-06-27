رسميا .. الفراعنة يرافقون بلجيكا للدور القادم من كأس العالم 2026

وفي وقت سابق، ضمنت منتخبات مصر وإنجلترا والبرتغال وغانا وباراغواي التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، قبل خوض مبارياتها في الجولة الثالثة، بعدما استفادت، الجمعة، من نتائج الجولة الأخيرة للمجموعة الثامنة.
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