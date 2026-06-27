رسميا .. الفراعنة يرافقون بلجيكا للدور القادم من كأس العالم 2026

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الوكيل الإخباري- تأهل منتخب بلجيكا، السبت، متصدرًا للمجموعة السابعة في كأس العالم 2026، بعد فوزه على نيوزيلندا بنتيجة 5-1، فيما تعادل منتخبا مصر وإيران بنتيجة 1-1، لتتأهل مصر إلى دور الـ32 في المركز الثاني. اضافة اعلان





وفي وقت سابق، ضمنت منتخبات مصر وإنجلترا والبرتغال وغانا وباراغواي التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، قبل خوض مبارياتها في الجولة الثالثة، بعدما استفادت، الجمعة، من نتائج الجولة الأخيرة للمجموعة الثامنة.





