رسميا .. الكيان يتمنى فوز الأرجنتين على مصر !

وقال ميكي زوهار خلال مقابلة تلفزيونية: "أريد جدا أن يفوز ميسي مرة أخرى بكأس العالم، هكذا سيُعلن بشكل نهائي أنه أفضل لاعب على مر العصور".
وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي قبل انطلاق مبارة مصر ضد الأرجنتين ضمن منافسات الدور الـ16 لكأس العالم، حيث تقام المباراة على ملعب مرسيدس-بنز – أتلانتا في الولايات المتحدة، عند الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة مكرمة.
وستدخل الأرجنتين المباراة وهي أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بعدما قدمت مستويات قوية في البطولة، لكنها تدرك أن مباريات الأدوار الإقصائية لا تعترف بالفوارق النظرية.
في المقابل، يخوض منتخب مصر مواجهة تاريخية بطموح كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية والعربية، مستندا إلى التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مع الرهان على استغلال أي فرصة لإرباك بطل العالم السابق.
وتعتبر المباراة اختبارا حقيقيا للطرفين، فالأرجنتين تسعى لتأكيد مكانتها بين كبار البطولة، بينما يبحث "الفراعنة" عن واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم 2026.
-
أخبار متعلقة
-
مواجهتان تحسمان آخر المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم 2026
-
بيرس مورغان يودّع رونالدو برسالة مؤثرة بعد نهاية مشوار المونديال
-
التشكيلة الرسمية للفراعنة والأرجنتين في المواجهة المصيرية
-
ميسي في مواجهة صلاح ورفاقه اليوم في لقاء مونديالي تاريخي
-
شذرات عن مباراة مصر والأرجنتين والقنوات الناقلة للمواجهة
-
ماكرون يتضامن مع مبابي .. لهذا السبب ..!
-
حسام حسن يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة الأرجنتين
-
"أرشيفو VAR" يضع المخادمة في صدارة حكام ثمن نهائي المونديال