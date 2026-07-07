رسميا .. الكيان يتمنى فوز الأرجنتين على مصر !

06:53 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار إنه برغب بشدة أن يفوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده مجددا بكأس العالم. اضافة اعلان





وقال ميكي زوهار خلال مقابلة تلفزيونية: "أريد جدا أن يفوز ميسي مرة أخرى بكأس العالم، هكذا سيُعلن بشكل نهائي أنه أفضل لاعب على مر العصور".



وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي قبل انطلاق مبارة مصر ضد الأرجنتين ضمن منافسات الدور الـ16 لكأس العالم، حيث تقام المباراة على ملعب مرسيدس-بنز – أتلانتا في الولايات المتحدة، عند الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة مكرمة.



وستدخل الأرجنتين المباراة وهي أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بعدما قدمت مستويات قوية في البطولة، لكنها تدرك أن مباريات الأدوار الإقصائية لا تعترف بالفوارق النظرية.



في المقابل، يخوض منتخب مصر مواجهة تاريخية بطموح كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية والعربية، مستندا إلى التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مع الرهان على استغلال أي فرصة لإرباك بطل العالم السابق.



وتعتبر المباراة اختبارا حقيقيا للطرفين، فالأرجنتين تسعى لتأكيد مكانتها بين كبار البطولة، بينما يبحث "الفراعنة" عن واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم 2026.











