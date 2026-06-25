رسميا .. المغرب أول منتخب عربي يتأهل لدور الـ 32 في مونديال 2026

وتمكن المنتخب البرازيلي من تحقيق فوز مستحق على نظيره الاسكتلندي بثلاثة أهداف دون رد، ليؤكد صدارته للمجموعة برصيد 7 نقاط .
وفي المباراة الثانية، واصل المنتخب المغربي تألقه بتحقيق انتصار مهم على هايتي بنتيجة 4-2، ليحسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة برصيد 7 نقاط أيضاً، متفوقاً بفارق الأهداف على منافسه المباشر.
وبهذه النتائج، تصدرت البرازيل ترتيب المجموعة، فيما حل المنتخب المغربي في المركز الثاني، ليتأهلا معاً إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم 2026.
ويُعد هذا التأهل إنجازاً لافتاً للمنتخب المغربي، والذي أصبح أول منتخب عربي يبلغ دور الـ32 في النسخة الجارية من المونديال .
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