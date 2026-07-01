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رسميا .. حسم مصير مدرب هولندا بعد الخروج من مونديال 2026 على يد المغرب

رسميا .. حسم مصير مدرب هولندا بعد الخروج من مونديال 2026 على يد المغرب
رسميا .. حسم مصير مدرب هولندا بعد الخروج من مونديال 2026 على يد المغرب
 
الأربعاء، 01-07-2026 03:12 ص
الوكيل الإخباري- أعلن المدير الفني للمنتخب الهولندي، رونالد كومان، ليلة الأربعاء، رحيله عن منصبه بعد خروج منتخب "الطواحين" من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، مبكرا.اضافة اعلان


وودع منتخب هولندا، تحت قيادة كومان، مونديال 2026، من دور الـ32، بعد الخسارة أمام المغرب فجر الثلاثاء، بركلات الترجيح (2-3)، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1) والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال كومان على هامش إعلان مغادرته: "لم يكن قرارا من السهل اتخاذه، خاصة بعدما عملت مع هذه المجموعة من اللاعبين لفترة طويلة".

وأضاف المدرب البالغ من العمر 63 عاما: "من المؤلم أن رحلتنا في كأس العالم انتهت مبكرا، لكن بمجرد أن أجد الوقت لاستيعاب الأمر والنظر إليه، سأتذكر بشكل رئيسي التعاون الرائع واللحظات الجميلة العديدة التي شاركناها معا، لذا أود أن أشكر كل من ساهم في ذلك".

وتابع كومان: "لقد قررت أن هذا هو الوقت المناسب لقضاء المزيد من الوقت مع زوجتي وأبنائي وأحفادي، في هذه اللحظة يبدو ذلك القرار الصحيح والأكثر طبيعية".

يذكر ان رونالد كومان تولى مهمة تدريب منتخب بلاده في يناير 2023.
 
 


gnews

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