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رغم طرده أمام البوسنة.. السماح لمهاجم أمريكي اللعب ضد بلجيكا

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أرشيفية
 
الأحد، 05-07-2026 10:19 م

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأحد أن مهاجم أمريكا فولارين بالوغون سيكون متاحا لمباراة دور الـ16 لكأس العالم ضد بلجيكا، رغم طرده أمام البوسنة والهرسك.

وتلقى بالوغون البالغ من العمر 25 عاما، البطاقة الحمراء مباشرة خلال مباراة أمريكا والبوسنة والهرسك يوم الأربعاء الماضي، بعد تدخله على المدافع طارق محارموفيتش، وهي عقوبة تؤدي تلقائيا إلى الإيقاف لمباراة واحدة وفقا للمادة 10.5 من لوائح كأس العالم.

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وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة المنظمة لكأس العالم 206، في بيان: قررت لجنة الانضباط فرض العقوبة التالية على لاعب أمريكا بالوغون، الذي طُرد بالبطاقة الحمراء المباشرة، الإيقاف لمباراة واحدة بسبب مخالفة المادتين 14 و66 من لائحة الانضباط الخاصة بفيفا".


وأوضح البيان: "تماشيا مع المادة 27 من لائحة الانضباط، تقرر تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة عام تحت المراقبة. وإذا ارتكب بالوغون مخالفة أخرى مماثلة في طبيعتها وخطورتها خلال فترة الاختبار، فسيتم إلغاء تعليق العقوبة وتنفيذ الإيقاف، دون الإخلال بأي عقوبة إضافية قد تفرض بسبب المخالفة الجديدة".


وكان عدد من مسؤولي (فيفا) قد أكدوا لموقع "ذا أثلتيك" عقب المباراة أن المنتخبات لا تملك حق الاستئناف على البطاقة الحمراء أو عقوبة الإيقاف الناتجة عنها، لكن بالوغون سيكون متاحا للمشاركة أمام منتخب بلجيكا بعدما تقرر تعليق تنفيذ العقوبة.

 
 


gnews

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