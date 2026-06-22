الإثنين 2026-06-22 08:11 ص

رقم تاريخي لمحمد صلاح بعد الانتصار على نيوزيلندا

رقم تاريخي لمحمد صلاح بعد الانتصار على نيوزيلندا
رقم تاريخي لمحمد صلاح بعد الانتصار على نيوزيلندا
 
الإثنين، 22-06-2026 07:16 ص
الوكيل الإخباري-   واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق الفوز على نيوزيلندا بتسجيله هدفاً جديداً، في مواجهة شهدت تألقاً لافتاً للفراعنة على الصعيد الهجومي.اضافة اعلان


وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى ثلاثة أهداف في المونديال عبر مشاركتين، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، في إنجاز يعكس استمرارية حضوره الحاسم على أكبر مسرح كروي عالمي.

وجاء انتصار الفراعنة على حساب منتخب نيوزيلندا لكرة القدم ليعزز من حظوظ المنتخب في مشواره بالبطولة، حيث ظهر المنتخب المصري بصورة قوية من حيث التنظيم والفاعلية الهجومية.

ويُعد هذا الرقم محطة جديدة في مسيرة صلاح الدولية، إذ يواصل النجم المصري تعزيز إرثه مع منتخب مصر لكرة القدم، كأحد أبرز الهدافين في تاريخ الكرة المصرية على المستوى العالمي.
 
 


gnews

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