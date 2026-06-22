رقم تاريخي لمحمد صلاح بعد الانتصار على نيوزيلندا

وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى ثلاثة أهداف في المونديال عبر مشاركتين، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، في إنجاز يعكس استمرارية حضوره الحاسم على أكبر مسرح كروي عالمي.
وجاء انتصار الفراعنة على حساب منتخب نيوزيلندا لكرة القدم ليعزز من حظوظ المنتخب في مشواره بالبطولة، حيث ظهر المنتخب المصري بصورة قوية من حيث التنظيم والفاعلية الهجومية.
ويُعد هذا الرقم محطة جديدة في مسيرة صلاح الدولية، إذ يواصل النجم المصري تعزيز إرثه مع منتخب مصر لكرة القدم، كأحد أبرز الهدافين في تاريخ الكرة المصرية على المستوى العالمي.
-
أخبار متعلقة
-
إسبانيا تُعادل رقم البرازيل التاريخي بعد انتصارها على السعودية - تفاصيل
-
ريمونتادا للفراعنة بطلها "زيكو" على نيوزيلندا في كأس العالم 2026
-
المنتخب المصري يخسر معركة الشوط الأول لصالح نيوزيلندا ويتأخر بهدف
-
مدرب العراق عن مواجهة فرنسا: نحتاج ثلاثة حراس للمرمى
-
التشكيلة الرسمية للفراعنة لمواجهة نيوزيلندا
-
نجم المغرب يصدم الجماهير: لأن الحياة قصيرة سأعتزل وأحفظ القرآن
-
أرقام مخيفة .. حارس مرمى المنتخب الإيراني يقدم مباراة العمر أمام بلجيكا
-
يامال يحقق إنجازاً استثنائياً ويقترب من رقم بيليه التاريخي