الأحد 2026-06-28 08:20 ص

رقم تاريخي لميسي بعد هدفه في مرمى النشامى لم يسبقه إليه أحد

رقم تاريخي لميسي بعد هدفه في مرمى النشامى لم يسبقه إليه أحد
رقم تاريخي لميسي بعد هدفه في مرمى النشامى لم يسبقه إليه أحد
 
الأحد، 28-06-2026 08:07 ص
الوكيل الإخباري-   أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يهز الشباك في سبع مباريات متتالية في كأس العالم لكرة القدم، عندما سجل هدفا لصالح الأرجنتين أمام الأردن في دالاس اليوم الأحد، متجاوزا بذلك جوست فونتين وجايرزينيو.اضافة اعلان


وسجل ميسي، الذي دخل كبديل، هدفا من ركلة حرة من مسافة 25 مترا في الدقيقة 80، لتصبح النتيجة 3-1.

وبدأت سلسلة أهداف ميسي المتتالية في فوز الأرجنتين 2-1 على أستراليا في كأس العالم 2022 في قطر. كما سجل أمام هولندا وكرواتيا، قبل أن يسجل هدفين في المباراة النهائية الملحمية ضد فرنسا التي انتهت برفعه الكأس.

وواصل مسيرته التهديفية في نهائيات 2026 بعد أن سجل ثلاثية ضد الجزائر وهدفين آخرين ضد النمسا في المباراة الثانية للأرجنتين، وبعدما هز شباك الأردن عزز رقمه القياسي ليصل إلى 19 هدفا في البطولة.

وهز فونتين الشباك في ست مباريات متتالية مع المنتخب الفرنسي عام 1958، كما فعل جايرزينيو مع المنتخب البرازيلي عام 1970.
 
 


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