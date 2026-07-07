رقم سلبي قياسي لميسي لا ينافسه فيه أحد بكأس العالم !

08:10 م

الوكيل الإخباري- فرط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فرصة ثمينة لتسجيل هدف خلال مباراة منتخب بلاده أمام مصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. اضافة اعلان





وتقدم المنتخب المصري بهدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 15 بضربة رأس بعد عرضية متقنة من لاعب الوسط مروان عطية، وبذلك يسجل المنتخب المصري أول أهدافه في شباك الأرجنتين خلال المواجهات المباشرة بين الفريقين.



وفي المقابل، أهدر ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 21، تصدى لها مصطفى شوبير حارس مرمى الفراعنة.



وتصدى شوبير لثاني ركلة جزاء في مونديال 2026 بعدما تصدى لتسديدة مهدي طارمي قائد إيران، في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 1 - 1 في دور المجموعات.



وكذلك أهدر ميسي ثاني ركلة جزاء في هذه النسخة بعد إهدار ركلة في مباراة انتهت بالفوز 2-0 على النمسا في الدور الأول أيضا.



وأصبح النجم الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ كأس العالم يهدر ركلتي جزاء خلال نسخة واحدة باستثناء ركلات الترجيح.



وبات قائد المنتخب الأرجنتيني أيضا أول لاعب في التاريخ يهدر أربع ركلات جزاء في كأس العالم، حيث أضاع ركلة أمام أيسلندا في مونديال 2018، وبولندا في مونديال 2022 إضافة إلى ركلتي النمسا ومصر في مونديال 2026.



وأهدر ليونيل ميسي فرصة أيضا للابتعاد بصدارة الهداف التاريخي لكأس العالم التي يعتليها بـ 20 هدفا ويطارده الفرنسي كيليان مبابي 19 هدفا.



يذكر أن الفائز بهذه المباراة سيتأهل لدور الثمانية لمواجهة الفائز من كولومبيا ضد سويسرا.









