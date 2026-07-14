روبرتو باجيو يحسم اختياره لأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

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الوكيل الإخباري- يرى أسطورة الكرة الإيطالية روبرتو باجيو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتفوق على الأسطورتين بيليه ودييغو مارادونا، بفضل المستوى الاستثنائي الذي حافظ عليه طوال العقدين الماضيين. اضافة اعلان





بينما اختار الإيطالي الآخر ماركو ماتيراتزي اللاعب البرازيلي رونالدو نازاريو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.



وجاءت تصريحات باجيو وماتيراتزي خلال جلسة نقاش جمعت عددًا من أساطير اللعبة، من بينهم الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا، والبرازيليان رونالدو وروماريو، للحديث عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.



وعند سؤاله عن المفاضلة بين ميسي وبيليه ومارادونا، قال باجيو: "الأمر صعب جدًا، بل ومن غير اللائق ترتيبهم، لأننا نتحدث عن جواهر كرة القدم الحقيقية. هؤلاء الثلاثة كانوا فوق الجميع".



وأضاف باجيو (59 عامًا): "حتى اليوم، أختار ميسي بسبب ما يقدمه منذ 20 عامًا، سواء من حيث الجودة أو الاستمرارية والأرقام. وإذا كان لا بد من اختيار اسم واحد، فسأختار ميسي، لكننا نتحدث عن ثلاثة لاعبين استثنائيين".



في المقابل، فضل ماركو ماتيراتزي، الجالس إلى جواره، البرازيلي رونالدو نازاريو، قائلًا: "أقولها دائمًا، بالنسبة لي هو الأفضل".



وأضاف: "ما فعله رونالدو، رغم إصابة ركبتيه، وبالسرعة التي كان يلعب بها، لم يفعله أي لاعب آخر. قد أكون من الجيل القديم، لكن عندما أشاهد مقاطع له على يوتيوب، وأرى ما كان يقدمه في زمن كان المدافعون يلعبون بعنف شديد، أدرك أنه كان لاعبًا من كوكب آخر.. لقد كان بالفعل كذلك".



وشدد ماتيراتزي: "أعتذر يا دييغو، ويا بيليه، ويا ميسي، لكن بالنسبة لي يبقى هو الأفضل.. الظاهرة رونالدو. رونالدو الحقيقي، مع كامل احترامي لكريستيانو رونالدو".



ويُعد ماتيراتزي أحد أبطال تتويج إيطاليا بلقب كأس العالم 2006، بعدما سجل هدفين خلال البطولة، أبرزهما هدف التعادل في المباراة النهائية أمام فرنسا، في النسخة الوحيدة التي شارك فيها في كأس العالم.



أما روبرتو باجيو، فقد مثل المنتخب الإيطالي في ثلاث نسخ من كأس العالم، أعوام 1990 و1994 و1998، واشتهر بإهداره ركلة الترجيح الحاسمة في نهائي مونديال 1994 أمام البرازيل، التي منحت منتخب "السيليساو" لقب البطولة، وحينها قيل عن باجيو إنه "مات واقفًا".





