رونالدو يردد "بسم الله".. ثم يكسر عقدة لازمته طوال مسيرته في كأس العالم

05:08 ص

الوكيل الإخباري- بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو متوتراً منذ الدقائق الأولى لمواجهة البرتغال وكرواتيا في دور الـ32 من مونديال 2026، قبل أن يحول تلك اللحظات إلى مشهد تاريخي سيظل عالقاً في ذاكرة البطولة. اضافة اعلان





وخلال تنفيذ إحدى الركلات الثابتة في الشوط الأول، ظهر رونالدو وهو يردد بوضوح عبارة "بسم الله" أكثر من مرة، وهي عادة اعتاد القيام بها في العديد من مبارياته مع نادي النصر السعودي قبل تنفيذ الكرات الحاسمة.



وجاءت اللحظة الفارقة في الدقيقة 68، عندما احتسب الحكم النرويجي إسبين إيسكاس ركلة جزاء لصالح البرتغال، بينما كانت كرواتيا متقدمة بهدف سجله إيفان بيريشيتش.



وتقدم رونالدو لتنفيذ الركلة، وردد مجدداً عبارة "بسم الله"، قبل أن يسدد الكرة بثقة في شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش، معيداً منتخب بلاده إلى أجواء المباراة.



ولم يكن الهدف مجرد هدف تعادل، بل حمل قيمة تاريخية استثنائية، إذ أصبح أول أهداف كريستيانو رونالدو في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، بعدما خاض ثماني مباريات إقصائية في أربع نسخ مونديالية سابقة، دون أن ينجح في هز الشباك، لينهي واحدة من أبرز العقد في مسيرته الأسطورية.



وبعد أن افتتح إيفان بيريشيتش التسجيل لكرواتيا، أعاد "الدون" البرتغال إلى أجواء اللقاء بهدفه التاريخي، قبل أن يخطف غونزالو راموس هدف الفوز القاتل، ليقود منتخب بلاده إلى دور الـ16، حيث ينتظره اختبار قوي أمام المنتخب الإسباني.



كما حملت المباراة طابعاً خاصاً، إذ جمعت اثنين من أعظم نجوم جيلهما، كريستيانو رونالدو (41 عاماً) ولوكا مودريتش (40 عاماً)، في مواجهة قد تكون الأخيرة لأحد الأسطورتين على مسرح كأس العالم.





