رونالدو يعلّق لأول مرة على أنباء اعتزاله اللعب الدولي

05:52 ص

الوكيل الإخباري- علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الأنباء التي جرى تداولها قبل مواجهة منتخب بلاده أمام كرواتيا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. اضافة اعلان





وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو، كانت قد ألمحت إلى اقتراب نهاية مسيرته الدولية، وذلك قبل المباراة التي فازت فيها البرتغال على كرواتيا بنتيجة (2-1).



وعقب المباراة، علّق رونالدو على تلك التصريحات، قائلاً لقناة "سبورت تي في" البرتغالية: "مستقبل كريستيانو ليس مهماً الآن. سأتحدث إلى عائلتي، وسيحدث ذلك سواء فزنا أم خسرنا. لم أعد أتخذ القرارات بشكل متسرع، والآن كل شيء يتم بهدوء، وسنحاول الاستمتاع بهذا اليوم".



كما تحدث رونالدو عن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي ودّع منتخب بلاده البطولة على يد البرتغال في دور الـ32، قائلاً عن زميله السابق في ريال مدريد: "بعد المباراة ودعته، وسيظل أسطورة كروية كبيرة. نحن تقريباً في العمر نفسه، ولدي احترام كبير له ولكل ما قدمه لكرة القدم".



وكانت كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو، قد قالت إن شقيقها سيعتزل اللعب الدولي عقب نهاية مشوار منتخب البرتغال في كأس العالم 2026.



وأضافت أفيرو، في تصريحات لقناة "سبورت تي في" البرتغالية: "وفقاً لمعلوماتي، يمكنني القول إنه سيودعنا، ليس نهائياً، فأنا أتحدث عن المنتخب فقط".



وتابعت قائلة: "الأشخاص الذين يحبون كرة القدم سيقدرون قيمة رونالدو، فهو لاعب ستفتقده الجماهير. لقد قدم الكثير على مدار 20 عاماً. انظروا إلى عائلة أفيرو، ومن أين أتينا، وكيف عانت والدتي.



هل تعتقدون أن الانتقادات ستؤثر علينا أو على سعادتنا؟ أبداً".





