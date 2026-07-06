رويترز: ترامب اتصل بإنفانتينو لمراجعة طرد اللاعب الأمريكي بالوغون

ووفقا لوكالة "رويترز" فقد جرت مكالمة هاتفية بين دونالد ترامب وجياني إنفانتينو في وقت سابق من هذا الأسبوع وطلب الرئيس الأمريكي إعادة النظر في البطاقة الحمراء التي حصل عليها المهاجم فولارين بالوغون.
وأعلن الفيفا اليوم الأحد أن بالوغون سيكون مؤهلا للعب مع المنتخب الأمريكي في مباراة دور 16 يوم الثلاثاء المقبل ضد بلجيكا، في تراجع نادر عن قرار الإيقاف لمباراة واحدة الذي كان يواجهه بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة ضد البوسنة والهرسك.
وأشاد ترامب بالقرار، وشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على هذا الفرارا.
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