الجمعة 2026-06-19 04:18 ص

سقوط ثقيل للعنابي أمام كندا بنتيجة 6-0

سقوط ثقيل للعنابي أمام كندا بنتيجة 6-0
سقوط ثقيل للعنابي أمام كندا بنتيجة 6-0
 
الجمعة، 19-06-2026 03:03 ص
الوكيل الإخباري-   واصل المنتخب الكندي تفوقه الكبير على نظيره القطري "العنابي"، ليحقق فوزاً عريضاً بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم 2026، في لقاء شهد أحداثاً متسارعة وبطاقات حمراء وأهدافاً متتالية.اضافة اعلان


وكان المنتخب القطري قد أنهى الشوط الأول متأخراً بثلاثة أهداف دون رد، بعد بداية قوية من أصحاب الأرض الذين افتتحوا التسجيل مبكراً عبر سايل لارين في الدقيقة 16، قبل أن يضيف جوناثان ديفيد الهدف الثاني في الدقيقة 29، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد أن لعب المنتخب القطري منقوصاً إثر طرد المدافع همام الأمين في الدقيقة 33.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ازدادت معاناة "العنابي"، حيث تلقى ضربة جديدة بطرد اللاعب القطري عاصم مانبو في الدقيقة 53 بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي كندا، ليكمل المنتخب القطري المباراة بتسعة لاعبين.

واستغل المنتخب الكندي النقص العددي بوضوح، ليضيف الهدف الرابع عبر اللاعب ناثان صليبا، مواصلاً الضغط الهجومي على مرمى قطر.

وفي الدقيقة 75، سجل اللاعب القطري محمد المناعي هدفاً بالخطأ في مرماه، ليعزز تقدم المنتخب الكندي بالهدف الخامس.

واختتم جوناثان ديفيد مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 92، مؤكداً التفوق الكندي الكبير حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، يحقق المنتخب الكندي فوزاً كبيراً يعزز به موقعه في المجموعة الثانية، فيما تتلقى قطر خسارة ثقيلة ستفرض عليها مراجعة حساباتها في الجولات المقبلة.
 
 


gnews

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