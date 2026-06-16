سلامي: النشامى جاهزون لتحدي النمسا في افتتاح مشوار المونديال

08:17 ص

الوكيل الإخباري- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، أهمية المباراة الافتتاحية لـ"النشامى" أمام النمسا في مستهل مشوار المنتخب بكأس العالم 2026. اضافة اعلان





واعتبر أن تواجد المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم يمثل إنجازاً تاريخياً ومصدر فخر كبير لكرة القدم الأردنية.



وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد فجر اليوم في الولايات المتحدة الأميركية: "وجود المنتخب الوطني في المونديال مجدٌ وتاريخٌ وفخرٌ للأردن، ونحن قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية، وجميع اللاعبين جاهزون لخوض اللقاء".



وأضاف أن النتائج التي حققتها المنتخبات العربية في البطولة حتى الآن تمثل دافعاً إضافياً للمنتخب الوطني من أجل تقديم أفضل المستويات وتشريف الكرة العربية.



وعن المنتخب النمساوي، أوضح السلامي: "النمسا من أفضل المنتخبات على مستوى العمل الجماعي. قد لا يملك نجوماً كباراً بالمعنى التقليدي، لكنه منتخب خطير جداً كفريق متكامل، ويضم لاعبين يتمتعون بجودة عالية".



وأشار إلى أن الوصول إلى كأس العالم جاء ثمرة عمل متواصل امتد لسنوات طويلة.



وجدد التأكيد على أن المنتخب الوطني أعد خطته الخاصة للمواجهة، مضيفاً: "المباريات الودية تختلف تماماً عن المباريات الرسمية، ولكل مباراة ظروفها وحساباتها".



من جانبه، عبّر قائد المنتخب الوطني إحسان حداد عن فخره الكبير بالمشاركة في أكبر بطولة كروية في العالم، مؤكداً أن الوصول إلى كأس العالم كان حلماً لكل أفراد المنتخب.



وقال حداد: "نشعر بفخر كبير لوجودنا في كأس العالم، فهي البطولة الأكبر في كرة القدم. التواجد هنا كان حلماً، وقد اجتهدت كثيراً للعودة من الإصابة والمساهمة مع المنتخب الوطني، كما فعل جميع اللاعبين الذين عملوا بجد للوصول إلى هذه المرحلة".



وأضاف: "لا نشعر بالضغط، بل نعتبر أن هذا الضغط الإيجابي هو ما أوصلنا إلى هنا. نحن واثقون بأنفسنا وبقدراتنا، ولدينا الرغبة في تقديم أفضل ما لدينا".



ووجّه حداد رسالة إلى الجماهير الأردنية، قائلاً: "جماهيرنا غالية علينا، وهي دائماً السند والداعم".









