الثلاثاء 2026-06-16 09:54 ص

سلامي: النشامى جاهزون لتحدي النمسا في افتتاح مشوار المونديال

جمال السلامي
جمال سلامي
 
الثلاثاء، 16-06-2026 08:17 ص
الوكيل الإخباري-   أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، أهمية المباراة الافتتاحية لـ"النشامى" أمام النمسا في مستهل مشوار المنتخب بكأس العالم 2026.اضافة اعلان


واعتبر أن تواجد المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم يمثل إنجازاً تاريخياً ومصدر فخر كبير لكرة القدم الأردنية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد فجر اليوم في الولايات المتحدة الأميركية: "وجود المنتخب الوطني في المونديال مجدٌ وتاريخٌ وفخرٌ للأردن، ونحن قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية، وجميع اللاعبين جاهزون لخوض اللقاء".

وأضاف أن النتائج التي حققتها المنتخبات العربية في البطولة حتى الآن تمثل دافعاً إضافياً للمنتخب الوطني من أجل تقديم أفضل المستويات وتشريف الكرة العربية.

وعن المنتخب النمساوي، أوضح السلامي: "النمسا من أفضل المنتخبات على مستوى العمل الجماعي. قد لا يملك نجوماً كباراً بالمعنى التقليدي، لكنه منتخب خطير جداً كفريق متكامل، ويضم لاعبين يتمتعون بجودة عالية".

وأشار إلى أن الوصول إلى كأس العالم جاء ثمرة عمل متواصل امتد لسنوات طويلة.

وجدد التأكيد على أن المنتخب الوطني أعد خطته الخاصة للمواجهة، مضيفاً: "المباريات الودية تختلف تماماً عن المباريات الرسمية، ولكل مباراة ظروفها وحساباتها".

من جانبه، عبّر قائد المنتخب الوطني إحسان حداد عن فخره الكبير بالمشاركة في أكبر بطولة كروية في العالم، مؤكداً أن الوصول إلى كأس العالم كان حلماً لكل أفراد المنتخب.

وقال حداد: "نشعر بفخر كبير لوجودنا في كأس العالم، فهي البطولة الأكبر في كرة القدم. التواجد هنا كان حلماً، وقد اجتهدت كثيراً للعودة من الإصابة والمساهمة مع المنتخب الوطني، كما فعل جميع اللاعبين الذين عملوا بجد للوصول إلى هذه المرحلة".

وأضاف: "لا نشعر بالضغط، بل نعتبر أن هذا الضغط الإيجابي هو ما أوصلنا إلى هنا. نحن واثقون بأنفسنا وبقدراتنا، ولدينا الرغبة في تقديم أفضل ما لدينا".

ووجّه حداد رسالة إلى الجماهير الأردنية، قائلاً: "جماهيرنا غالية علينا، وهي دائماً السند والداعم".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن

عربي ودولي مفتشو الأنشطة النووية سيعودون إلى إيران بموجب الاتفاق

ونوهت الطبيبة بأن الخبراء يعتبرون 'المبخر' (Evaporator)الجزء الأكثر هشاشة وعرضة للخطر في منظومة التبريد. فخلال عمله، تنخفض حرارته بشدة وتتراكم عليه قطرات التكثيف، وهو أمر طبيعي تماما. ولكن الكارثة الح

منوعات طبيبة أمراض حساسية تكشف عن "عدو خفي" داخل مكيف السيارة!

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقاً

حارس الرأس الأخضر يحصد مليون متابع بعد تألقه أمام إسبانيا

كأس العالم حارس الرأس الأخضر يحصد مليون متابع بعد تألقه أمام إسبانيا

الدولار يقترب من أدنى مستوى في 10 أيام ولا متنفس للين رغم رفع الفائدة

أسواق ومال الدولار يقترب من أدنى مستوى في 10 أيام ولا متنفس للين رغم رفع الفائدة

تعبيرية

طب وصحة الشاي بين الفائدة والضرر.. ما الكمية الآمنة يوميا؟

رسالة مهمة من نشامى المنتخب لجميع الجماهير الأردنية قبل لقاء النمسا

أخبار محلية رسالة مهمة من نشامى المنتخب لجميع الجماهير الأردنية قبل لقاء النمسا

وتسبب الزلزال الأولي في اهتزازات قوية استمرت لأكثر من دقيقة. ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية. وكان مركز الزلزال على بعد 46 كيلومترا شرق-جنوب شرق مدينة بالو، عاصمة مقاطعة سولاوي

عربي ودولي زلزال بقوة 6,7 درجة يضرب إندونيسيا



 
 






الأكثر مشاهدة

 