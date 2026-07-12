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سويسرا تستشيط غضبا من التحكيم في مونديال 2026

أعربت سويسرا عن استيائها بعد طرد مهاجمها بريل إمبولو السبت في ربع نهائي مونديال أميركا الشمالية في كرة القدم ضد الأرجنتين (1-3 بعد التمديد)، حيث وصف لاعب الوسط فابيان ريدر القرار بأنه "كارثي". وحصل ا
سويسرا تستشيط غضبا من التحكيم في مونديال 2026
 
الأحد، 12-07-2026 10:44 ص
الوكيل الإخباري-   أعربت سويسرا عن استيائها بعد طرد مهاجمها بريل إمبولو السبت في ربع نهائي مونديال أميركا الشمالية في كرة القدم ضد الأرجنتين (1-3 بعد التمديد)، حيث وصف لاعب الوسط فابيان ريدر القرار بأنه "كارثي".اضافة اعلان


وحصل الأرجنتيني لياندرو باريديس على بطاقة صفراء بسبب خطأ مفترض على إمبولو في الشوط الثاني.

لكن الحكم الذي استدعاه مساعدوه لمراجعة اللقطة عبر الفيديو، رصد تمثيلا من مهاجم نادي رين الفرنسي وعاقبه بإنذار، هو الثاني له في المباراة، ما يعني طرده.

وقال ريدر للصحافيين في المنطقة المختلطة: "إنه أمر كارثي بكل بساطة، لا أعرف ما الذي فعله هذا الحكم هنا. لا أفهم لماذا يتم استدعاؤه لمثل هذه الحالة".

وأضاف لاعب أوغسبورغ الألماني "لا أفهم كيف يمكن لحكم الفيديو المساعد أن يغيّر مباراة في لقطة كهذه، يجب ببساطة أن يُترك الحكم ليؤدي عمله".

من جانبه، أبدى المدرب مورات ياكين دهشته من البطاقة الصفراء التي مُنحت في البداية لباريديس، ومن سلسلة التداعيات التي تلت ذلك.

وقال في مؤتمر صحافي: "لم يكن هناك أي مبرر لمنح هذه البطاقة الصفراء، لا أفهم، كانت حالة غير مؤذية. لا أفهم كيف اتُّخذ هذا القرار وفي النهاية تم طرد لاعبنا".

وأكد أنه لا يلوم إمبولو "كان من العبث تحميله المسؤولية. هو محطم تماما لأنه لم يتمكن من مساعدة الفريق".

وأشار إلى أن نظيره ليونيل سكالوني "كان مرتاحا، وهذا يُظهر أيضا أن الأرجنتين أخذتنا على محمل الجد".

وأضاف "حتى ونحن بعشرة لاعبين، قاتلنا بشدة. قدمنا عملا رائعا، وكنا نرغب في بلوغ ركلات الترجيح لأن الزخم كان سيكون معنا".
 
 


gnews

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أعربت سويسرا عن استيائها بعد طرد مهاجمها بريل إمبولو السبت في ربع نهائي مونديال أميركا الشمالية في كرة القدم ضد الأرجنتين (1-3 بعد التمديد)، حيث وصف لاعب الوسط فابيان ريدر القرار بأنه "كارثي". وحصل ا

كأس العالم سويسرا تستشيط غضبا من التحكيم في مونديال 2026

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