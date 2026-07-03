سويسرا تُقصي الجزائر بثنائية نظيفة وتتأهل إلى دور الـ16

07:56 ص

الوكيل الإخباري- ودّع المنتخب الجزائري منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ32، بعدما خسر أمام نظيره السويسري بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما ضمن الأدوار الإقصائية للبطولة. اضافة اعلان





وفرض المنتخب السويسري أفضليته مبكراً، وافتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق بريل إمبولو، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة أربكت حسابات "محاربي الصحراء".



ومع انطلاق الشوط الثاني، عززت سويسرا تقدمها بهدف ثانٍ حمل توقيع دان ندوي في الدقيقة 46، بعد خطأ كارثي من الدفاع الجزائري، لتصبح مهمة المنتخب الجزائري أكثر صعوبة أمام دفاع سويسري منظم حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.



ورغم محاولات الجزائر للعودة إلى أجواء اللقاء وتقليص الفارق، فإن المنتخب السويسري نجح في إغلاق المساحات والحفاظ على نظافة شباكه، ليحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 عن جدارة واستحقاق، فيما انتهى مشوار "الخضر" في البطولة.







