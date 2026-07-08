سويسرا تُقصي كولومبيا وتحجز مقعدها في ربع نهائي كأس العالم

وشهدت المباراة صراعًا تكتيكيًا بين المنتخبين، إذ فشل كلاهما في استغلال الفرص التي أتيحت له طوال 120 دقيقة، وسط تألق لافت من حارسي المرمى وخطي الدفاع، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل إلى الدور المقبل.
وفي ركلات الحسم، أظهر لاعبو سويسرا هدوءًا وثقة كبيرة، لينجحوا في التفوق بنتيجة (4-3)، ويواصلوا مشوارهم في البطولة العالمية، بينما ودّع المنتخب الكولومبي المنافسات بعدما قدّم أداءً قويًا لم يكن كافيًا لتجنب الخروج من ثمن النهائي.
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