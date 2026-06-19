سويسرا تكتسح البوسنة برباعية وتتربع على صدارة المجموعة الثانية

12:30 ص

الوكيل الإخباري- اقترب المنتخب السويسري من ضمان تأهله إلى دور الـ32 في نهائيات كأس العالم 2026 بعد أن حقق باكورة انتصاراته بفوزه الكبير على البوسنة والهرسك المنقوصة 4-1، الخميس، على ملعب "لوس أنجليس ستاديوم" في لوس أنجليس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. اضافة اعلان





ويدين فريق المدرب مورات ياكين بفوزه إلى أهداف البديلين يوهان مانزامبي (74 و90) وروبن فارغاس (84) والقائد غرانيت تشاكا (90+7 من ركلة جزاء)، فيما سجّل للبوسنيين البديل إرمين مهميتش (90+3).



ورفع السويسريون رصيدهم إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق ثلاث نقاط أمام كندا المضيفة وقطر، اللتين تلتقيان لاحقاً، والبوسنة.





