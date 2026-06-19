سويسرا تكتسح البوسنة برباعية وتتربع على صدارة المجموعة الثانية

ويدين فريق المدرب مورات ياكين بفوزه إلى أهداف البديلين يوهان مانزامبي (74 و90) وروبن فارغاس (84) والقائد غرانيت تشاكا (90+7 من ركلة جزاء)، فيما سجّل للبوسنيين البديل إرمين مهميتش (90+3).
ورفع السويسريون رصيدهم إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق ثلاث نقاط أمام كندا المضيفة وقطر، اللتين تلتقيان لاحقاً، والبوسنة.
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