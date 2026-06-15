شبكة عالمية تصف هدف عاشور بالأفضل في المونديال

ويتقدم الفراعنة على بلجيكا في الشوط الأول بهدف أحرزه إمام عاشور في الدقيقة 19 بقذيفة من خارج منطقة الجزاء لم ينجح تيبو كورتوا حارس الشياطين الحمر في التصدي لها.
وكتبت سكواوكا للإحصائيات، على حسابها بشبكة "إكس": "ربما شاهدنا هدف البطولة الأبرز حتى الآن!.. لقد منح إمام عاشور مصر التقدم على بلجيكا في الدقيقة 19".
ويعد هذا الهدف الأول في المسيرة الدولية لإمام عاشور مع الفراعنة.
وأصبح عاشور رابع لاعب مصري يزور الشباك في بطولات كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح.
ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.
ولا يزال الفراعنة يبحثون عن انتصارهم الأول في تاريخ كأس العالم.
-
أخبار متعلقة
-
صاروخية عاشور تضمن للفراعنة نقطة مهمة من أمام بلجيكا
-
مدرب السنغال: كأس أمم إفريقيا أصبحت من الماضي
-
منتخب الرأس الأخضر يفجر أولى مفاجآت كأس العالم أمام إسبانيا
-
بقيادة المخادمة.. التحكيم الأردني يسجل ظهوره الأول في كأس العالم
-
البيت الأبيض يكشف أسباب استبعاد الحكم الصومالي من المونديال
-
أزمة مفاجئة تضرب معسكر رفاق رونالدو قبل المباراة الافتتاحية
-
اليابان تخطف نقطة ثمينة من هولندا
-
السويد تتصدر مجموعتها بفوز كبير على تونس بخماسية