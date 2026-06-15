شبكة عالمية تصف هدف عاشور بالأفضل في المونديال

الوكيل الإخباري- أشادت شبكة "سكواوكا" للإحصائيات بهدف إمام عاشور، نجم منتخب مصر، أمام بلجيكا، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

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