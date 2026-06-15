الثلاثاء 2026-06-16 12:21 ص

شبكة عالمية تصف هدف عاشور بالأفضل في المونديال

ب
جانب من اللقاء
 
الإثنين، 15-06-2026 10:53 م

الوكيل الإخباري- أشادت شبكة "سكواوكا" للإحصائيات بهدف إمام عاشور، نجم منتخب مصر، أمام بلجيكا، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

اضافة اعلان


ويتقدم الفراعنة على بلجيكا في الشوط الأول بهدف أحرزه إمام عاشور في الدقيقة 19 بقذيفة من خارج منطقة الجزاء لم ينجح تيبو كورتوا حارس الشياطين الحمر في التصدي لها.

وكتبت سكواوكا للإحصائيات، على حسابها بشبكة "إكس": "ربما شاهدنا هدف البطولة الأبرز حتى الآن!.. لقد منح إمام عاشور مصر التقدم على بلجيكا في الدقيقة 19".

ويعد هذا الهدف الأول في المسيرة الدولية لإمام عاشور مع الفراعنة.

وأصبح عاشور رابع لاعب مصري يزور الشباك في بطولات كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.
ولا يزال الفراعنة يبحثون عن انتصارهم الأول في تاريخ كأس العالم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المعلق العماني خليل البلوشي

أخبار محلية "وجه السعد" معلقاً على افتتاحية النشامى في المونديال أمام النمسا

صاروخية عاشور تضمن للفراعنة نقطة مهمة من أمام بلجيكا

كأس العالم صاروخية عاشور تضمن للفراعنة نقطة مهمة من أمام بلجيكا

825 كيلوغرامًا من الحرير الطبيعي في صناعة كسوة الكعبة الجديدة

منوعات 825 كيلوغرامًا من الحرير الطبيعي في صناعة كسوة الكعبة الجديدة

أرشيفية

منوعات مشاهدات نادرة للقرش الأزرق في تونس.. وخبراء يوضحون الأسباب

ل

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته بلبنان

تعبيرية

طب وصحة طنين الأذن قد يكون إنذارا مبكرا لفقدان حاسة السمع.. والأطباء يحذرون من إهماله

تعبيرية

طب وصحة فوائد التفاح للأوعية الدموية والأمعاء

ل

كأس العالم مدرب السنغال: كأس أمم إفريقيا أصبحت من الماضي



 
 






الأكثر مشاهدة

 