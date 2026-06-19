شكوى جزائرية لدى فيفا لـ"ظلم تحكيمي" في مباراة الأرجنتين

09:44 م

الوكيل الإخباري- تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي (فيفا) حيال "ظلم تحكيمي" تعرض له منتخب بلاده في مباراة الأرجنتين، في افتتاح مبارياته في مونديال 2026، خصوصا في لقطة تسبب بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب ما قال مصدر في الاتحاد الجمعة. اضافة اعلان





وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات وحامل اللقب، تدخل بقوة بأسفل حذائه على ربلة ساق المدافع الجزائري عيسى ماندي من الخلف في الدقيقة 30 من مباراة الثلاثاء التي سجل فيها ثلاثية الفوز في الدقائق 17 و60 و76، لكن الحكم البولندي سيمون مارشينياك لم يشهر البطاقة الحمراء في وجهه.



وبتسجيله ثلاثية، عادل ميسي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في كأس العالم، والذي كان يحمله منفردا الألماني ميروسلاف كلوزه (16).



وقال المصدر إن "الشكوى تتعلق خصوصا بخطأ ميسي الذي كان يستحق بطاقة حمراء بشهادة الجميع. حصل أيضا ضرب بالمرفق على إبراهيم مازة وأنيس حاج موسى في حالتين تستحقان الطرد أيضا".



وعن سبب تقديم الشكوى، شرح "لا يمكن أن نقول إن المنتخب الأرجنتيني لم يكن قويا، لكن لن نسكت على الظلم، لأن هناك ثلاث لقطات واضحة وضوح الشمس ولم يتدخل فار (حكم الفيديو المساعد)".





