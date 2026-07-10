شوط أول ينتهي بالتعادل الإيجابي بين إسبانيا وبلجيكا

وافتتح المنتخب الإسباني التسجيل عند الدقيقة 30 عبر لاعبه فابيان رويز، بعدما استثمر أفضلية "لا روخا" خلال فترات من الشوط الأول، مانحاً منتخب بلاده التقدم قبل أن ينجح المنتخب البلجيكي في العودة إلى أجواء المباراة.
ولم يتأخر رد بلجيكا كثيراً، إذ أدرك شارل دي كيتيلير التعادل في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (1-1)، ويؤجل حسم بطاقة التأهل إلى الشوط الثاني، في ظل استمرار الصراع المفتوح بين المنتخبين لحجز مكان في نصف نهائي مونديال 2026.
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