شوط أول ينتهي بالتعادل الإيجابي بين إسبانيا وبلجيكا

10:54 م

الوكيل الإخباري- انتهى الشوط الأول من مواجهة إسبانيا وبلجيكا، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في لقاء اتسم بالندية والإثارة بين المنتخبين. اضافة اعلان





وافتتح المنتخب الإسباني التسجيل عند الدقيقة 30 عبر لاعبه فابيان رويز، بعدما استثمر أفضلية "لا روخا" خلال فترات من الشوط الأول، مانحاً منتخب بلاده التقدم قبل أن ينجح المنتخب البلجيكي في العودة إلى أجواء المباراة.



ولم يتأخر رد بلجيكا كثيراً، إذ أدرك شارل دي كيتيلير التعادل في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (1-1)، ويؤجل حسم بطاقة التأهل إلى الشوط الثاني، في ظل استمرار الصراع المفتوح بين المنتخبين لحجز مكان في نصف نهائي مونديال 2026.







