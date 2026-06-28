صدامات نارية تنتظر العرب في ثمن النهائي .. مواعيد اللقاءات

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الوكيل الإخباري- حسمت ثلاثة منتخبات عربية فقط تأهلها إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وهي المغرب ومصر والجزائر، في وقت ودّعت فيه خمسة منتخبات عربية المنافسات مبكرًا بعد نهاية مرحلة المجموعات. اضافة اعلان





وبحسب المعطيات الرسمية لجدول البطولة، فإن المنتخبات العربية المتأهلة تواجه اختبارات قوية في الدور الإقصائي، وسط مواجهات أوروبية وآسيوية وأفريقية من العيار الثقيل.



المواجهات العربية في دور الـ32:



المغرب × هولندا / يوم الثلاثاء الموافق 30-06-2026 في تمام الساعة الرابعة فجراً بتوقيت العاصمة عمان .



مواجهة قوية أمام أحد المنتخبات الأوروبية الكبيرة، في اختبار صعب لأسود الأطلس الباحثين عن مواصلة المشوار.



مصر × أستراليا / يوم الجمعة الموافق 03-07-2026 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة عمان



مباراة متوازنة نسبيًا، يدخلها “الفراعنة” بطموح كبير لبلوغ دور الـ16 وتحقيق إنجاز تاريخي.



الجزائر × سويسرا / يوم الجمعة القادم الموافق 03-07-2026 بتوقيت العاصمة عمان



مواجهة تكتيكية من الطراز العالي، أمام منتخب أوروبي يُجيد اللعب المنظم ويُشكل تحديًا حقيقيًا للجزائر.





