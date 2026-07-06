صلاح وميسي .. مواجهة الأحلام تشعل ثمن نهائي مونديال 2026

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الوكيل الإخباري- ينتظر عشاق كرة القدم على أحرّ من الجمر المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر والأرجنتين، يوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز 2026، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. اضافة اعلان





ويحمل هذا اللقاء طابعًا استثنائيًا، إذ تتجدد المواجهة المنتظرة بين النجمين العالميين محمد صلاح، قائد "الفراعنة"، وليونيل ميسي، قائد "التانغو".



لطالما صرّح صلاح، في بدايات مسيرته الاحترافية، بأن ميسي يعد مثله الأعلى ولاعبه المفضل، قبل أن يشق طريقه في الملاعب الأوروبية ويصبح أحد أبرز نجوم العالم.



ويدخل ميسي المباراة وهو في قمة تألقه، بعدما سجل 7 أهداف في البطولة حتى الآن، ويمني النفس بقيادة منتخب بلاده للدفاع عن لقب مونديال قطر 2022.



كما يواصل محمد صلاح حضوره القوي مع منتخب مصر، بعد تألقه اللافت ونجاحه في تسجيل ركلة ترجيح بطريقة رائعة "بانينكا" أمام أستراليا في دور الـ32، مؤكدًا جاهزيته للمواعيد الكبرى.



وستكون هذه المواجهة الثالثة بين صلاح وميسي في مسيرتهما الاحترافية، لكنها الأولى على مستوى المنتخبات.



وكانت المواجهة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016، عندما كان صلاح يرتدي قميص روما الإيطالي، بينما كان ميسي يقود برشلونة.



وانتهت المباراة، التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما، بالتعادل الإيجابي (1-1)، بعدما خاض اللاعبان اللقاء كاملًا.



وحقق برشلونة فوزًا كاسحًا على روما بنتيجة (6-1) في مباراة الإياب على ملعب "كامب نو"، إلا أن صلاح غاب عن صفوف الفريق الإيطالي، ليتأجل اللقاء الثاني بين النجمين إلى ما بعد ذلك بأربع سنوات.



وجاءت المواجهة التالية في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا عام 2019، حين انتصر برشلونة على ليفربول بثلاثية نظيفة، وتألق ميسي بتسجيله هدفين، أحدهما من ركلة حرة مباشرة أصبحت من أبرز أهداف البطولة.



لكن صلاح لم يتمكن من خوض مباراة الإياب على ملعب "آنفيلد" بسبب الإصابة التي تعرض لها في الرأس أمام نادي نيوكاسل يونايتد، ليغيب عن واحدة من أشهر مباريات دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت عودة تاريخية لليفربول بالفوز (4-0)، قبل أن يتوج باللقب السادس في تاريخه.



وستكون مواجهة مصر والأرجنتين في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2026 بمثابة الفصل الثالث في صراع صلاح وميسي، لكنها هذه المرة على أكبر مسرح كروي في العالم.



وقد كتب منتخب مصر التاريخ في النسخة الحالية من المونديال بعدما نجح في بلوغ دور الـ16 لأول مرة، مقدمًا مستويات لافتة للأنظار، ليضرب موعدًا مع حامل اللقب، المنتخب الأرجنتيني، في اختبار يُعد الأصعب في مشوار "الفراعنة".



وسيحاول النجم محمد صلاح قيادة "الفراعنة" إلى إنجاز غير مسبوق ببلوغ الدور ربع النهائي، في مواجهة منتخب الأرجنتين، الذي يسعى للدفاع عن لقبه الذي ناله قبل أربع سنوات في قطر.





