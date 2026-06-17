الأربعاء 2026-06-17 03:17 ص

صور - اشتباكات بين جماهير الجزائر والأرجنتين قبل مواجهة المونديال

صور - اشتباكات بين جماهير الجزائر والأرجنتين قبل مواجهة المونديال
صور - اشتباكات بين جماهير الجزائر والأرجنتين قبل مواجهة المونديال
 
الأربعاء، 17-06-2026 02:32 ص
الوكيل الإخباري-   اندلعت مشاجرة عنيفة بين حشود من مشجعي منتخبي الأرجنتين والجزائر لكرة القدم في ميدان تايمز سكوير الشهير في نيويورك، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين فجر الأربعاء في بطولة كأس العالم 2026.اضافة اعلان



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