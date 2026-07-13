ضربة موجعة لإنجلترا قبل مواجهة الأرجنتين

الوكيل الإخباري- تؤكد وسائل الإعلام في الأرجنتين أن نجم إنجلترا جود بيلينجهام قد تعرض لإصابة قبل أيام من مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين حاملة اللقب.

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ويستعد ملعب أتلانتا في الولايات المتحدة، لاستضافة مباراة نصف نهائي مونديال 2026، بين إنجلترا والأرجنتين، مساء الأربعاء المقبل.



وكان بيلينجهام قد قاد المنتخب الإنجليزي لعبور عقبة النرويج في الدور ربع النهائي بتسجيله هدفين في الفوز (2-1)، خلال المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين.



لكن ظهرت لقطات مصورة لبيلينجهام وهو يمسك بكتفه أثناء استعداده للإدلاء بتصريحات إعلامية بعد الفوز الذي حققه في مباراة النرويج.



كما ظهر في صورة وهو يمسك بأعلى ذراعه أثناء تلقيه التعليمات من مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل.



وأفادت صحيفة "مترو" الإنجليزية، نقلًا عن قناة TyC Sports الأرجنتينية، أن الطاقم الطبي لمنتخب إنجلترا يراقب حالة بيلينجهام عن كثب قبل المباراة مع الأرجنتين.



وزُعم أن نجم ريال مدريد قد يُجبر على ارتداء ضمادة أمام الأرجنتين، من أجل محاولة التأهل لنهائي كأس العالم ومواجهة الفائز من مباراة إسبانيا وفرنسا.



وتعرض بيلينجهام لاصطدام أثناء مباراة النرويج، وشوهد وهو يتحدث مع ستيف كيمب، أخصائي العلاج الطبيعي للمنتخب الإنجليزي، خلال فترة استراحة المياة، وظل يعاني من عدم الراحة بقية المباراة.



تم استبعاد بيلينجهام من بداية موسم 2025/26 بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف في يوليو/تموز الماضي، مما تركه بندبة ضخمة.



بعد العملية، قال نجم منتخب الأسود الثلاثة: "لقد وصلت إلى مرحلة لم يعد فيها الألم شديدًا. لقد سئمت من اللعب وأنا أرتدي جبيرة".



ويسعى منتخب إنجلترا بشدة إلى أن يتخلص لاعب بوروسيا دورتموند السابق من مخاوف الإصابة قبل مواجهة الأرجنتين.