طبيب منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة محمد صلاح

وأوضح أبو العلا في بيان نشره الاتحاد المصري على حسابه في منصة "إكس"، أن الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد المنتخب، أثبتت أنه يعاني من شد في العضلات الخلفية، وذلك بعد شعوره بآلام خلال مباراة إيران، ليتم استبداله، وقد بدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه العلاجي.
وقد أصيب صلاح خلال التعادل بين مصر وإيران بنتيجة 1-1، فجر السبت، في ختام منافسات المجموعة السابعة بمونديال 2026.
وتأهل الفراعنة للأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخهم بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط.
وسيلتقي منتخبا مصر وأستراليا في مدينة دالاس مساء الجمعة المقبل ضمن دور الـ32.
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