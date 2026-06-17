علي علوان يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام النمسا

الوكيل الإخباري- حصد مهاجم المنتخب الوطني علي علوان جائزة أفضل لاعب في مباراة الأردن والنمسا، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من نهائيات كأس العالم 2026.

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