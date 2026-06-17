الأربعاء 2026-06-17 10:59 ص

علي علوان يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام النمسا

علي علوان يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام النمسا
علي علوان يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام النمسا
 
الأربعاء، 17-06-2026 09:38 ص

الوكيل الإخباري-   حصد مهاجم المنتخب الوطني علي علوان جائزة أفضل لاعب في مباراة الأردن والنمسا، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من نهائيات كأس العالم 2026.

اضافة اعلان


وجاء تتويج علوان بعد أدائه اللافت خلال اللقاء، إذ سجل هدف التعادل للنشامى في الدقيقة 50، ليصبح صاحب أول هدف أردني في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في كأس العالم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحارس أبو ليلى يعلق على مباراة النمسا

كأس العالم الحارس أبو ليلى يعلق على خسارة النشامى أمام النمسا

وزير الداخلية، مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يعلق على مباراة النشامى امام النمسا

علي علوان

كأس العالم علي علوان يوجه رسالة خاصة إلى الجماهير الأردنية

قريباً من "آبل".. هاتف قابل للطي

تكنولوجيا قريباً من "آبل".. هاتف قابل للطي

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

جانب من الحادث

منوعات مقتل شخص بتحطم طائرة صغيرة على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية

السلامي يطل على الأردنيين بتصريحات هامة قبل صافرة انطلاق المباراة أمام النمسا

كأس العالم السلامي: النتيجة أمام النمسا لا تعكس مستوى الأداء الذي قدمه "النشامى"

سفن وناقلات نفط

عربي ودولي بلومبيرغ: سفن تغيّر مواقعها مع استعداد طهران لبيع نفطها



 
 






الأكثر مشاهدة

 