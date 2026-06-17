علي علوان يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام النمسا

وجاء تتويج علوان بعد أدائه اللافت خلال اللقاء، إذ سجل هدف التعادل للنشامى في الدقيقة 50، ليصبح صاحب أول هدف أردني في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في كأس العالم.
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