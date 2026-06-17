الأربعاء 2026-06-17 10:58 ص

علي علوان يوجه رسالة خاصة إلى الجماهير الأردنية

علي علوان
علي علوان
 
الأربعاء، 17-06-2026 10:35 ص

الوكيل الإخباري-   أكد علي علوان، صاحب أول هدف في تاريخ الأردن بكأس العالم، أن الخسارة أمام النمسا 1-3 جاءت بصورة غير مستحقة، مشيداً بالأداء الذي قدمه «النشامى» في أول ظهور لهم على المسرح العالمي.

وقال علوان عقب المباراة: «الحمد لله رب العالمين، أعتقد أنها خسارة غير مستحقة، وهذه أول تجربة لنا في كأس العالم ومشاركة تاريخية، وأتوجه بالشكر إلى جماهيرنا التي ملأت المدرجات وساندتنا طوال المباراة، كما أشكر الجهاز الفني وزملائي اللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية».

وأضاف: «لا تزال أمامنا مباراتان، وفرصتنا في التأهل ما زالت قائمة. بعد الأداء الذي قدمناه اليوم، أعتقد أن منتخبنا قادر على المنافسة، والتأهل ليس أمراً مستحيلاً».

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ووجه علوان رسالة خاصة إلى الجماهير الأردنية، قائلاً: «ارفعوا رؤوسكم، فهذا منتخبكم، ونحن نحبكم كثيراً، ونحتاج إلى استمرار دعمكم ووقوفكم خلفنا، وإن شاء الله سيكون القادم أفضل».

 
 


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