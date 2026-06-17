علي علوان يوجه رسالة خاصة إلى الجماهير الأردنية

وقال علوان عقب المباراة: «الحمد لله رب العالمين، أعتقد أنها خسارة غير مستحقة، وهذه أول تجربة لنا في كأس العالم ومشاركة تاريخية، وأتوجه بالشكر إلى جماهيرنا التي ملأت المدرجات وساندتنا طوال المباراة، كما أشكر الجهاز الفني وزملائي اللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية».
وأضاف: «لا تزال أمامنا مباراتان، وفرصتنا في التأهل ما زالت قائمة. بعد الأداء الذي قدمناه اليوم، أعتقد أن منتخبنا قادر على المنافسة، والتأهل ليس أمراً مستحيلاً».
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