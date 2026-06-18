غانا تخطف فوزاً قاتلاً أمام بنما في مونديال 2026

04:55 ص

الوكيل الإخباري- حقق منتخب غانا فوزاً قاتلاً على بنما 1-0 الخميس في تورونتو، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة 12 لمونديال 2026 المقام في أميركا . اضافة اعلان





وسجل كايليب ييرينكي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليحسم مباراة اتسمت بقوة المواجهة بين الفريقين. واحتل منتخب "النجوم السوداء" المركز الثاني في المجموعة خلف إنكلترا الفائزة على كرواتيا 4-2 في وقت سابق في دالاس.



وهو الفوز الثاني لمنتخب إفريقي في النسخة الحالية بعدما تغلبت ساحل العاج على الإكوادور 1-0 في المجموعة الخامسة.



وبات البرتغالي كارلوس كيروش ثالث مدرب فقط يقود منتخبات في خمس نسخ من كأس العالم، مع إطلاق صافرة بداية لقاء غانا في مشاركتها الخامسة.



وافتقد "النجوم السوداء" لجهود توماس بارتي (33 عاماً) لاعب وسط أرسنال الإنكليزي السابق وفياريال الإسباني الحالي بعدما رفضت كندا منحه تأشيرة دخول إلى أراضيها على خلفية اتهامات بالاغتصاب في بريطانيا.



وفشلت بنما في فك عقدة خساراتها السابقة في مشاركتها السابقة الكارثية في مونديال 2018، حيث خسرت مبارياتها الثلاث في دور المجموعات واستقبلت أكبر عدد من الأهداف في البطولة (11).



يخوض منتخب "لوس كاناليروس" تحت قيادة المدرب توماس كريستيانسن العرس الكروي العالمي للمرة الثانية، بعدما كان واحداً من منتخبين فقط لم يتعرضا لأي خسارة في تصفيات كونكاكاف 2026 (سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات).



وكانت بنما الأخطر في الشوط الأول واصطدمت بحارس المرمى الغاني لورنس أتي-زيغي الذي وقف سداً منيعاً، بداية لتسديدة من سيسيليو واترما بعد دقيقتين من صافرة البداية، ثم بعد خروج رائع أمام أمير موريو (39).



وكان جيوفاني راموس سدد كرة قوية علت المرمى بعدما تابع كرة أبعدها الحارس الغاني (38).



وبدا الغاني أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي عادياً في أرض الملعب، بعدما غابت خطورته أمام المرمى البنمي.



وتلقت غانا ضربة معنوية مع عودة اللاعبين إلى المستطيل الأخضر عقب نهاية فترة الاستراحة، حيث خرج أتي-زيغي وحلّ بنجامين أساري بدلاً منه بين الخشبات الثلاث.



ومع بداية الشوط الثاني، هدد جوناس أدجيتي المرمى البنمي برأسية تصدى لها الحارس أورلاندو موسكيرا (48).



وسدد كريستيان مارتينيس كرة من مسافة قريبة في الشباك الخارجية (59).



وانقض المدافع جيوفاني على كرة كاد أن يصل إليها القائد المخضرم الغاني جوردان أيو (34 عاماً) داخل المنطقة المحرمة حارماً إياه من هدف محقق (66)، ليعود ويخرج قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.



ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أرسل البديل توماس-أسانتي المتوغل على الجهة اليسرى كرة إلى ييرينكي داخل المنطقة أسكنها في الشباك الخالية بعد خروج الحارس.





