غيابات مؤثرة في صفوف مصر عن مواجهة الأرجنتين التاريخية

وأكد إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية صعوبة لحاق الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح بالمواجهة المقبلة بسبب الإصابة لكنه شدد على جاهزية باقي اللاعبين.
وأشاد مدير المنتخب المصري بالنجم محمد صلاح، قائلا: "محمد صلاح بات في شكل جديد وصورة أخرى، ووجد نفسه مع حسام حسن كمدير فني، وهو لاعب كبير يبذل جهدا كبيرا ويتفهم كل ما يقوم به الجهاز الفني".
وأوضح: "حسام حسن يذاكر بشكل دائم ويركز على التفاصيل ويحفّظ اللاعبين خطة كل منتخب نواجهه".
وتابع:" أقول للاعبين دائما أفعلوا كل شيء، قاتلوا من أجل الحلم، هي فرصة ربما لا تلوح لكم مرة أخرى".
وعن مواجهة الأرجنتين المرتقبة غدا الثلاثاء، قال إبراهيم حسن: "لا نركز علي لاعب بعينه ولكننا نواجه منتخب الأرجنتين بطل العالم ونسعي للقتال وإن شاء الله تحقيق الحلم".
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