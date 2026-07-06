غيابات مؤثرة في صفوف مصر عن مواجهة الأرجنتين التاريخية

الوكيل الإخباري- كشف إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري عن آخر مستجدات استعدادات "الفراعنة" لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16 لبطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وأكد إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية صعوبة لحاق الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح بالمواجهة المقبلة بسبب الإصابة لكنه شدد على جاهزية باقي اللاعبين.

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وأشاد مدير المنتخب المصري بالنجم محمد صلاح، قائلا: "محمد صلاح بات في شكل جديد وصورة أخرى، ووجد نفسه مع حسام حسن كمدير فني، وهو لاعب كبير يبذل جهدا كبيرا ويتفهم كل ما يقوم به الجهاز الفني".



وأوضح: "حسام حسن يذاكر بشكل دائم ويركز على التفاصيل ويحفّظ اللاعبين خطة كل منتخب نواجهه".

وتابع:" أقول للاعبين دائما أفعلوا كل شيء، قاتلوا من أجل الحلم، هي فرصة ربما لا تلوح لكم مرة أخرى".