فتح أبواب ملعب فيلادلفيا لمباراة فرنسا والعراق بعد انتهاء التحذير من عاصفة

الوكيل الإخباري- فُتحت أبواب ملعب فيلادلفيا حيث من المقرر أن يلتقي منتخبا فرنسا والعراق ضمن دور المجموعات في كأس العالم 2026 الاثنين، بعد انتهاء التحذير من هبوب عاصفة، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وكان القيمون على الملعب بثوا رسالة على الشاشة العملاقة للملعب جاءت فيها "عاصفة رعدية تقترب. يُرجى مغادرة المدرجات والبحث عن مأوى داخل الملعب"، وهي رسالة مماثلة أعلنها مذيع الملعب بينما كانت الأمطار الغزيرة تهطل على المدينة.



وبحسب القوانين في الولايات المتحدة، يُمكن تأجيل أي فعالية خارجية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في حال تم رصد البرق ضمن دائرة قطرها 13 كيلومترا.



وكانت الأرصاد الجوية قد توقعت حدوث عاصفة رعدية عند انطلاق مباراة فرنسا والعراق.