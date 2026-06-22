فتح أبواب ملعب فيلادلفيا لمباراة فرنسا والعراق بعد انتهاء التحذير من عاصفة

وكان القيمون على الملعب بثوا رسالة على الشاشة العملاقة للملعب جاءت فيها "عاصفة رعدية تقترب. يُرجى مغادرة المدرجات والبحث عن مأوى داخل الملعب"، وهي رسالة مماثلة أعلنها مذيع الملعب بينما كانت الأمطار الغزيرة تهطل على المدينة.
وبحسب القوانين في الولايات المتحدة، يُمكن تأجيل أي فعالية خارجية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في حال تم رصد البرق ضمن دائرة قطرها 13 كيلومترا.
وكانت الأرصاد الجوية قد توقعت حدوث عاصفة رعدية عند انطلاق مباراة فرنسا والعراق.
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