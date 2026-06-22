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فتح أبواب ملعب فيلادلفيا لمباراة فرنسا والعراق بعد انتهاء التحذير من عاصفة

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منظر عام من ملعب فيلادلفيا قبل مباراة فرنسا والعراق
 
الإثنين، 22-06-2026 11:18 م

الوكيل الإخباري- فُتحت أبواب ملعب فيلادلفيا حيث من المقرر أن يلتقي منتخبا فرنسا والعراق ضمن دور المجموعات في كأس العالم 2026 الاثنين، بعد انتهاء التحذير من هبوب عاصفة، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وكان القيمون على الملعب بثوا رسالة على الشاشة العملاقة للملعب جاءت فيها "عاصفة رعدية تقترب. يُرجى مغادرة المدرجات والبحث عن مأوى داخل الملعب"، وهي رسالة مماثلة أعلنها مذيع الملعب بينما كانت الأمطار الغزيرة تهطل على المدينة.


وبحسب القوانين في الولايات المتحدة، يُمكن تأجيل أي فعالية خارجية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في حال تم رصد البرق ضمن دائرة قطرها 13 كيلومترا.


وكانت الأرصاد الجوية قد توقعت حدوث عاصفة رعدية عند انطلاق مباراة فرنسا والعراق.

 

وبعد فوز منتخب "الديوك" على السنغال (3-1) افتتاحا، يُمكن لرجال المدرب ديدييه ديشان ضمان تأهلهم إلى دور الـ32 في حال الفوز على العراق الذي كان خسر أمام النرويج 1-4.

 
 


gnews

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