الثلاثاء 2026-06-23 04:18 ص

فرنسا تتفوق على العراق بثلاثية نظيفة

فرنسا تتفوق على العراق بثلاثية نظيفة
فرنسا تتفوق على العراق بثلاثية نظيفة
 
الثلاثاء، 23-06-2026 03:51 ص
الوكيل الإخباري-   حسم المنتخب الفرنسي مواجهته أمام نظيره العراقي لصالحه بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات اليوم من بطولة كأس العالم ، ليواصل “الديوك” عروضهم القوية في البطولة ويؤكدوا جاهزيتهم للمراحل الإقصائية.اضافة اعلان


وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب الفرنسي الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب، قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 14، مستغلاً تمريرة منظمة أنهاها في الشباك العراقية.

وفي الشوط الثاني، عاد مبابي ليعزز تقدم فرنسا بهدف ثانٍ عند الدقيقة 54، بعد هجمة منسقة أربكت الدفاع العراقي، قبل أن يختتم عثمان ديمبيلي ثلاثية “الديوك” في الدقيقة 66 بتسديدة حاسمة أنهت آمال العودة لدى المنتخب العراقي.

وحاول المنتخب العراقي تقليص الفارق عبر بعض المحاولات الهجومية، إلا أن التنظيم الدفاعي الفرنسي حال دون ذلك، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لفرنسا بثلاثية نظيفة.
 
 


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