فرنسا تتفوق على العراق بثلاثية نظيفة

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب الفرنسي الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب، قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 14، مستغلاً تمريرة منظمة أنهاها في الشباك العراقية.
وفي الشوط الثاني، عاد مبابي ليعزز تقدم فرنسا بهدف ثانٍ عند الدقيقة 54، بعد هجمة منسقة أربكت الدفاع العراقي، قبل أن يختتم عثمان ديمبيلي ثلاثية “الديوك” في الدقيقة 66 بتسديدة حاسمة أنهت آمال العودة لدى المنتخب العراقي.
وحاول المنتخب العراقي تقليص الفارق عبر بعض المحاولات الهجومية، إلا أن التنظيم الدفاعي الفرنسي حال دون ذلك، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لفرنسا بثلاثية نظيفة.
-
أخبار متعلقة
-
كيروش يشعل المواجهة قبل قمة غانا وإنجلترا بتصريح مثير
-
سيناريوهات تأهل المغرب لدور الـ 32 في مونديال 2026
-
ديشامب يعلّق على توقف مباراة العراق وفرنسا وينتقد أداء فريقه
-
استئناف مباراة العراق وفرنسا بعد تراجع حدة الأمطار في فيلادلفيا الأميركية
-
تعليق مباراة فرنسا والعراق بسبب عاصفة رعدية في فيلادلفيا
-
ماذا كان سيتغير لو سجل ميسي ركلة الجزاء أمام النمسا ؟
-
ميسي يصرح حول لقاء النشامى القادم بعد الإنجاز التاريخي في المونديال
-
فتح أبواب ملعب فيلادلفيا لمباراة فرنسا والعراق بعد انتهاء التحذير من عاصفة