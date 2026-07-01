فرنسا تضرب السويد بثلاثية وتتأهل إلى ثمن النهائي

وفرض المنتخب الفرنسي أفضليته على مجريات اللقاء، ونجح كيليان مبابي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 45+4، قبل أن يعزز برادلي باركولا النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 53، ثم عاد مبابي ليختتم الثلاثية بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 74، مؤكدًا تفوق فرنسا حتى صافرة النهاية.
وشهدت المباراة إنجازًا فرديًا جديدًا للنجم كيليان مبابي، بعدما رفع رصيده إلى ستة أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم 2026، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي البطولة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صراع يبدو مفتوحًا على لقب الهداف.
وبهذا الانتصار، تضرب فرنسا موعدًا في الدور المقبل مع منتخب باراغواي، الذي فجر واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بعدما أطاح بالمنتخب الألماني بركلات الترجيح، في نتيجة هزت أوساط كرة القدم العالمية.
وتتطلع كتيبة المدرب ديدييه ديشامب إلى مواصلة رحلة المنافسة على اللقب، في مواجهة مرتقبة أمام باراغواي، التي أثبتت قدرتها على مقارعة الكبار وإرباك حسابات المرشحين.
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