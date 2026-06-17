فرنسا تقسو على السنغال بثلاثية في ليلة تألق مبابي

وانتظر المنتخب الفرنسي حتى الدقيقة 66 ليفتتح التسجيل عبر نجمه كيليان مبابي، الذي نجح في فك شيفرة الدفاع السنغالي ومنح منتخب بلاده التقدم.
وواصل الفرنسيون ضغطهم في الدقائق الأخيرة، ليضيف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 82، قبل أن يعود مبابي ويؤكد تألقه بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع (90+6).
وفي المقابل، تمكن المنتخب السنغالي من تسجيل هدفه الوحيد عن طريق إبراهيم مباي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+5)، إلا أن الهدف جاء متأخراً ولم يكن كافياً لتجنب الخسارة.
وبهذا الانتصار، حصد المنتخب الفرنسي فوزاً مستحقاً بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة تألق خلالها مبابي بتسجيله ثنائية قادت منتخب بلاده إلى بداية قوية في البطولة.
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