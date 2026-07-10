الجمعة 2026-07-10 02:46 ص

فرنسا تُقصي المغرب بثنائية وتحجز مقعدها في نصف نهائي كأس العالم

فرنسا تُقصي المغرب بثنائية وتحجز مقعدها في نصف نهائي كأس العالم
فرنسا تُقصي المغرب بثنائية وتحجز مقعدها في نصف نهائي كأس العالم
 
الجمعة، 10-07-2026 01:02 ص
الوكيل الإخباري-   ودّع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور ربع النهائي، بعدما خسر أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الخميس. وبهذه النتيجة، أسدل الستار على المشاركة العربية في البطولة، بخروج آخر ممثل للعرب من المونديال.اضافة اعلان


وظهر المنتخب المغربي بأداء هجومي باهت، وتأثر بشكل واضح بعد إصابة إسماعيل الصيبري ،حيث افتقد الفاعلية في الثلث الأخير وصناعة الفرص، في حين تألق الحارس ياسين بونو وأنقذ مرماه من عدة فرص محققة، ليحول دون تلقي المنتخب خسارة أكبر، قبل أن تنجح فرنسا في حسم اللقاء بثنائية والتأهل إلى الدور نصف النهائي، منهيةً مشوار "أسود الأطلس" ومشوار المنتخبات العربية في البطولة.
 
 


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