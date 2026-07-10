فرنسا تُقصي المغرب بثنائية وتحجز مقعدها في نصف نهائي كأس العالم

وظهر المنتخب المغربي بأداء هجومي باهت، وتأثر بشكل واضح بعد إصابة إسماعيل الصيبري ،حيث افتقد الفاعلية في الثلث الأخير وصناعة الفرص، في حين تألق الحارس ياسين بونو وأنقذ مرماه من عدة فرص محققة، ليحول دون تلقي المنتخب خسارة أكبر، قبل أن تنجح فرنسا في حسم اللقاء بثنائية والتأهل إلى الدور نصف النهائي، منهيةً مشوار "أسود الأطلس" ومشوار المنتخبات العربية في البطولة.
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