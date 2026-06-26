فوز معنوي لتركيا على بدلاء الولايات المتحدة 3-2

الوكيل الإخباري- حقق بدلاء تركيا فوزا معنويا على بدلاء الولايات المتحدة 3-2 على ملعب سوفاي في لوس أنجليس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال أميركا الشمالية في كرة القدم.

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وسجل أردا غولر (10) وأوركون كوكجو (31) وكان أيهان (90+8) أهداف تركيا، وأوستن تراستي (3) وسيباستيان بيرهالتر (49) هدفي الولايات المتحدة.