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فوز معنوي لتركيا على بدلاء الولايات المتحدة 3-2

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أرشيفية
 
الجمعة، 26-06-2026 09:02 ص

الوكيل الإخباري-  حقق بدلاء تركيا فوزا معنويا على بدلاء الولايات المتحدة 3-2 على ملعب سوفاي في لوس أنجليس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال أميركا الشمالية في كرة القدم.

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وسجل أردا غولر (10) وأوركون كوكجو (31) وكان أيهان (90+8) أهداف تركيا، وأوستن تراستي (3) وسيباستيان بيرهالتر (49) هدفي الولايات المتحدة.


وأنهت تركيا التي كانت خارج المنافسة بعد خسارتين متتاليتين، مشاركتها بفوز معنوي وثلاث نقاط بدلا من رصيد خال، فيما منيت الولايات المتحدة التي كانت ضامنة تأهلها، بخسارتها الأولى بعد فوزين متتاليين دون تأثر صدارتها برصيد ست نقاط.

 
 


gnews

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