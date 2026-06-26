فوز معنوي لتركيا على بدلاء الولايات المتحدة 3-2

وسجل أردا غولر (10) وأوركون كوكجو (31) وكان أيهان (90+8) أهداف تركيا، وأوستن تراستي (3) وسيباستيان بيرهالتر (49) هدفي الولايات المتحدة.
وأنهت تركيا التي كانت خارج المنافسة بعد خسارتين متتاليتين، مشاركتها بفوز معنوي وثلاث نقاط بدلا من رصيد خال، فيما منيت الولايات المتحدة التي كانت ضامنة تأهلها، بخسارتها الأولى بعد فوزين متتاليين دون تأثر صدارتها برصيد ست نقاط.
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