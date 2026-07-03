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"فيفا": إلغاء هدف كرواتيا كشفه مستشعر في الكرة

"فيفا": إلغاء هدف كرواتيا كشفه مستشعر في الكرة
"فيفا": إلغاء هدف كرواتيا كشفه مستشعر في الكرة
 
الجمعة، 03-07-2026 12:20 م

الوكيل الإخباري-   برّر الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء هدف متأخر لكرواتيا كان سيمنحها التعادل في الوقت القاتل أمام البرتغال في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، بوجود مستشعرات في الكرة قادرة على رصد أي احتكاك طفيف.

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وظنّ لاعبو كرواتيا أنهم سجلوا هدف التعادل القاتل، عندما لكز يوشكو غفارديول الكرة إلى الشباك في الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في تورونتو.


لكن حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) ألغى الهدف بعدما رصدت رقاقة إلكترونية داخل الكرة أنها لمست بشكل طفيف شعر المهاجم الكرواتي إيغور ماتانوفيتش، في وقت كان فيه ماريو باشاليتش في وضعية تسلل خلال مجريات الهجمة، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال 2-1.

 
 


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