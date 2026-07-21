الثلاثاء 2026-07-21 08:54 ص

فيفا تستبعد ترامب من الصورة الرسمية لتتويج إسبانيا بكأس العالم

فيفا تستبعد ترامب من الصورة الرسمية لتتويج إسبانيا بكأس العالم
فيفا تستبعد ترامب من الصورة الرسمية لتتويج إسبانيا بكأس العالم
 
الثلاثاء، 21-07-2026 07:47 ص
الوكيل الإخباري-   أثارت الصورة الرسمية لتتويج منتخب إسبانيا بلقب مونديال 2026 جدلا واسعا، بعدما نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النسخة النهائية من الصورة دون ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وأوضحت الحسابات الرسمية الخاصة بالبطولة أن الصورة المعتمدة أظهرت لاعبي المنتخب الإسباني فقط وهم يحتفلون باللقب، في حين غاب ترامب عن اللقطة النهائية، رغم أنه كان يقف إلى جانب الفريق خلال مراسم التتويج برفقة رئيس فيفا جياني إنفانتينو.

كما تداولت وسائل إعلام أن المنتخب الإسباني نشر هو الآخر صورة احتفالية خلت من ظهور الرئيس الأمريكي، بينما ظهر ترامب في صور أخرى التُقطت خلال مراسم التتويج.

وجاءت هذه اللقطة بعد المباراة النهائية التي توّجت فيها إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل فيران توريس هدف الفوز في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليمنح "لا روخا" لقبها العالمي الأحد الماضي.
 
 


gnews

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