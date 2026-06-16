فيفا توافق على طلب ترامب بشأن مراسم تتويج بطل العالم 2026

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الوكيل الإخباري- كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وافق على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسليم كأس العالم 2026 بنفسه إلى قائد المنتخب المتوج باللقب. اضافة اعلان





ووفقا للتقارير، منح فيفا ترامب حرية اختيار دوره خلال مراسم التتويج، سواء بالبقاء إلى جانب اللاعبين أثناء الاحتفال بالكأس أو الانضمام إلى كبار المسؤولين والضيوف الرسميين خلال الحفل.



وتأتي هذه الأنباء في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستضافة الجزء الأكبر من مباريات كأس العالم 2026، بالشراكة مع كندا والمكسيك.



وكان ترامب أثار اهتماما واسعا خلال نهائي كأس العالم للأندية 2025، عندما بقي إلى جانب قائد تشيلسي أثناء رفع الكأس، في مشهد غير معتاد خلال مراسم التتويج، ما أثار الكثير من الجدل والتعليقات بين الجماهير والمتابعين.



ومن المنتظر أن يحضر الرئيس الأمريكي المباراة النهائية لكأس العالم 2026 المقررة على ملعب ميتلايف يوم 19 يوليو، بينما تشير مصادر مقربة من البيت الأبيض إلى أنه يفضل تكرار مشهد الاحتفال مع الفريق الفائز إذا أتيحت له الفرصة.



وكان ترامب أثار الجدل في وقت سابق بتعليقاته حول أسعار تذاكر البطولة، معربا عن دهشته من ارتفاع أسعار بعض المباريات، والتي تتراوح بين 100 و6370 دولارا.



وقال الرئيس الأمريكي إنه لم يكن على علم بهذه الأسعار، مضيفا أنه حتى لو أراد حضور مباراة بين الولايات المتحدة وباراغواي، فإنه لن يكون مستعدا لدفع ألف دولار مقابل تذكرة واحدة.









