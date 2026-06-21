الأحد 2026-06-21 01:03 م

فيفا يتعرض لانتقادات على خلفية كثرة رحلات إنفانتينو

رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو
رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو
 
الأحد، 21-06-2026 11:33 ص
الوكيل الإخباري-   كان رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو رجلا مشغولا للغاية في كأس العالم، لكن تعطشه الذي لا يرتوي لمشاهدة أكبر عدد ممكن من المباريات يثير استياء بين دعاة حماية البيئة الذين يشككون في لامبالاته تجاه تغير المناخ على خلفية رحلاته الكثيرة.اضافة اعلان


مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، لوس أنجليس، سان فرانسيسكو، فانكوفر، سياتل، كانساس سيتي، هيوستن: قام الإيطالي-السويسري برحلات مكوكية على متن طائرته الخاصة للظهور في المدرجات 10 مرات في سبعة أيام.

استخدامه المفرط للطائرة الخاصة التابعة للخطوط الجوية القطرية ليس بالأمر الجديد: ففي ايلول/سبتمبر 2024، كشف موقع جوسيمار الاستقصائي أنه استخدم الطائرة لاجتياز مسافة 600 ألف كيلومتر (372.822 ميلا) على مدى السنوات الثلاث السابقة.

لكن كأس العالم 2026 الموسعة التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما يعني زيادة في عدد المباريات من 64 إلى 104، قد ضاعف من تأثير عادة إنفانتينو في السفر جوا.

وقالت شركة "غرينلي" الفرنسية المتخصصة في تقييمات البصمة الكربونية هذا الأسبوع "إن ساعة واحدة فقط في هذه الطائرة تُصدر ما يقارب ما يُصدره الإنسان العادي في عام كامل".

– مفارقة الاستدامة –

إذا قام إنفانتينو بزيارة مدينتين في اليوم حتى نهاية دور الـ 16، ثم حضر المباريات الثماني الأخيرة، تقدر "غرينلي" إلى أنه سيُنتج "مدى دفاعيا يتراوح بين 300 و500 طن من ثاني أكسيد الكربون لطائرته وحدها" على مدار البطولة.

وتقول الشركة الفرنسية إن هذا يعادل "البصمة السنوية لحوالي 35 إلى 55 فرنسيا".

ودافع الاتحاد الدولي "فيفا" عن سفر الرئيس بالتأكيد على أن مسؤوليه يختارون بين الرحلات التجارية والخاصة "بناء على ما هو أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة" وأن المنظمة تغطي تكاليف السفر في جميع الحالات.

وقال ديفيد غوغيشفيلي، وهو جغرافي في جامعة لوزان، لوكالة فرانس برس إن "فيفا" قد خلق "مفارقة الاستدامة".

وأضاف "من خلال إعادة استخدام ملاعب دوري كرة القدم الأميركية +أن أف أل+ الموجودة ولكن المنتشرة جغرافيا عبر قارة، أنشأ الفيفا نموذجا يعتمد هيكليا على السفر الجوي عالي الانبعاثات".

وتابع "عندما تشكّل القيادة سابقة من خلال التنقل بين المباريات عبر طائرة خاصة، فإن ذلك يعكس تماما القضية/النهج النظامي الأوسع".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بشار الأسد

عربي ودولي لماذا نُقل بشار الأسد وأفراد عائلته إلى أحد الملاجئ ؟

البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة ببطاقة فيزا "النشامى"

أخبار الشركات البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة ببطاقة فيزا "النشامى"

اعر

فن ومشاهير مصر تودّع فنانا شابا شهيرا

ات

عربي ودولي بيزشكيان: إيران لا تسعى للسلاح النووي لكن لن تتخلى عن حق تخصيب اليورانيوم

عناصر من الجيش اللبناني

عربي ودولي الجيش اللبناني يفكك قنابل غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الجنوب

نقيب المهندسين الزراعيين يبحث تعزيز التعاون مع السفير الصيني

أخبار محلية نقيب المهندسين الزراعيين يبحث تعزيز التعاون مع السفير الصيني

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مناورات عسكرية في مدينة يافا (وسط)، بالتزامن مع استمرار عدوانه على لبنان، في ظل المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. وقال الجيش، في بيان، إن مناورات عسكرية في محيط منطقة

عربي ودولي مناورات عسكرية إسرائيلية تزامنا مع مفاوضات سويسرا

قالت دائرة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، إن الطقس سيكون صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، خاصة في منا

أخبار محلية ورشة تشاورية بالعقبة تبحث تعزيز المشاركة السياسية وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجالس المحلية



 
 






الأكثر مشاهدة

 