الأربعاء 2026-07-01 07:12 ص

فيفا يخالف القاعدة لأول مرة في مونديال 2026 خلال مباراة المكسيك والإكوادور

فيفا يخالف القاعدة لأول مرة في مونديال 2026 خلال مباراة المكسيك والإكوادور
فيفا يخالف القاعدة لأول مرة في مونديال 2026 خلال مباراة المكسيك والإكوادور
 
الأربعاء، 01-07-2026 05:56 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتخاذ قرار استثنائي قبل انطلاق مواجهة المكسيك والإكوادور، وذلك عقب تأجيل المباراة لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها مدينة مكسيكو.اضافة اعلان


وكان من المقرر أن تنطلق المباراة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026 عند الساعة 04:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، إلا أن الظروف الجوية دفعت فيفا إلى تأجيل صافرة البداية حتى الساعة 05:00 صباحا، التزاما ببروتوكولات السلامة المعتمدة.

ووفقا لشبكة RMC الفرنسية، قرر فيفا إقامة المباراة دون فترات توقف لشرب المياه، لتصبح أول مواجهة في مونديال 2026 لا تتضمن فترات التبريد التي اعتمدها الاتحاد الدولي في جميع مباريات البطولة حتى الآن.

وجاء هذا القرار بعدما أظهرت الظروف المناخية في مدينة مكسيكو انخفاضا في درجات الحرارة، ما ألغى الحاجة إلى تطبيق فترات التبريد المعتادة، والتي فرضت في مباريات أخرى بسبب الأجواء الحارة في عدد من المدن المستضيفة.

وأكد فيفا، في بيان رسمي، أن تأجيل المباراة جاء نتيجة خطر الصواعق الرعدية في محيط الملعب، مشددا على أن سلامة اللاعبين والجماهير وجميع المشاركين تمثل الأولوية القصوى، وأن المباراة ستقام فور التأكد من أن الأوضاع أصبحت آمنة.

كما وجه الاتحاد الدولي شكره للجماهير على تفهمها وتعاونها خلال فترة التأجيل.

ويترقب الفائز من مواجهة المكسيك والإكوادور منافسه في دور الـ16، حيث سيلاقي المتأهل من مباراة إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
 
 


gnews

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