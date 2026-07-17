الجمعة 2026-07-17 02:19 م

فيفا يعين الأردني أدهم مخادمة حكما رابعا لنهائي كأس العالم 2026

الحكم الأردني أدهم المخادمة
الحكم الأردني أدهم المخادمة
 
الجمعة، 17-07-2026 08:52 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، طاقم تحكيم المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين الأحد على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرزي.اضافة اعلان


وأسند "فيفا" إدارة اللقاء إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، ويعاونه توماج كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، فيما اختير الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة حكما رابعا، والأردني محمد البكار حكما مساعدا احتياطيا.

ويأتي تعيين مخادمة في النهائي تتويجًا للمشاركة الأردنية المميزة في البطولة، بعد ظهوره في عدد من مباريات المونديال وتقديمه مستويات لافتة، ليواصل حضوره في أبرز محطات البطولة.

وتقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 الأحد 19 تموز على ملعب نيويورك نيوجيرسي، لتحديد بطل النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حضور المباراة النهائية لكأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تجمع بين الأرجنتين، حاملة اللقب، وإسبانيا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس.

وكان "فيفا" قد اختار مع انطلاق البطولة ثمانية حكام عرب لإدارة مباريات المونديال، بواقع أربعة من آسيا، هم:

الأردني أدهم مخادمة، والقطري عبد الرحمن الجاسم، والسعودي خالد الطريس، والإماراتي عمر آل علي، وأربعة من إفريقيا، هم: الجزائري مصطفى غربال، والمغربي جلال جيد، والموريتاني دحان بيده، والمصري أمين عمر.

ومع تقليص القائمة في المرحلة الأخيرة، احتفظ مخادمة وجيد فقط بمكانهما، فيما خرج الحكام العرب الستة الآخرون من سباق إدارة بقية مباريات البطولة.

وشهدت نسخة كأس العالم 2026 مشاركة غير مسبوقة على مستوى الطواقم التحكيمية، إذ استعان الاتحاد الدولي بـ51 حكم ساحة، و88 حكما مساعدا، و30 حكما لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، يمثلون 49 اتحادا وطنيا ضمن ستة اتحادات قارية.
 
 


gnews

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