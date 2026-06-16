الثلاثاء 2026-06-16 06:19 ص

في لقاء مثير .. إيران تحصد نقطة مهمة من أمام نيوزيلندا على الأراضي الأمريكية

في لقاء مثير .. إيران تحصد نقطة مهمة من أمام نيوزيلندا على الأراضي الأمريكية
في لقاء مثير .. إيران تحصد نقطة مهمة من أمام نيوزيلندا على الأراضي الأمريكية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 06:11 ص
الوكيل الإخباري-   فرض المنتخب الإيراني التعادل على نظيره النيوزيلندي بنتيجة 2-2، في مواجهة مثيرة جمعتهما في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.اضافة اعلان


وبدأ المنتخب النيوزيلندي المباراة بقوة، حيث افتتح التسجيل مبكرًا عن طريق إيلايجا جاست في الدقيقة السابعة، قبل أن ينجح المنتخب الإيراني في إدراك التعادل عبر رامين رضائيان في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، استعاد المنتخب النيوزيلندي تقدمه مجددًا بعدما سجل إيلايجا جاست هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 55، إلا أن المنتخب الإيراني عاد مرة أخرى إلى أجواء اللقاء ونجح في تعديل النتيجة عن طريق محمد موهيبي في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة ندية كبيرة وتبادلًا للهجمات بين المنتخبين، حيث تمسك كل طرف بحظوظه حتى صافرة النهاية، قبل أن يحسم التعادل المواجهة ويمنح كل منتخب نقطة في مستهل مشواره بالمونديال.

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الإيراني نقطة مهمة بعد عودته مرتين في النتيجة أمام منتخب نيوزيلندا، ليحافظ على آماله في المنافسة في كأس العالم 2026.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

طقس معتدل في المرتفعات وحار في الأغوار والبادية الثلاثاء

الطقس طقس معتدل في المرتفعات وحار في الأغوار والبادية الثلاثاء

في لقاء مثير .. إيران تحصد نقطة مهمة من أمام نيوزيلندا على الأراضي الأمريكية

كأس العالم في لقاء مثير .. إيران تحصد نقطة مهمة من أمام نيوزيلندا على الأراضي الأمريكية

فيفا توافق على طلب ترامب بشأن مراسم تتويج بطل العالم 2026

كأس العالم فيفا توافق على طلب ترامب بشأن مراسم تتويج بطل العالم 2026

ارتفاع أسعار النفط عالمياً رغم مؤشرات التهدئة بين واشنطن وطهران

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالمياً رغم مؤشرات التهدئة بين واشنطن وطهران

محمد صلاح يتلقى رسالة من رئيس الفيفا خلال المونديال .. وهذا ما جاء فيها

كأس العالم محمد صلاح يتلقى رسالة من رئيس الفيفا خلال المونديال .. وهذا ما جاء فيها

سوريا .. اعتقال مدير مكتب يسار الأسد و"أذرع أمنية" للنظام السابق - صورة

عربي ودولي سوريا .. اعتقال مدير مكتب يسار الأسد و"أذرع أمنية" للنظام السابق - صورة

وفاة فنان عربي شهير

فن ومشاهير وفاة فنان عربي شهير

تحطم قاذفة أميركية "بي-52" في كاليفورنيا ولا ناجين في الحادث

عربي ودولي تحطم قاذفة أميركية "بي-52" في كاليفورنيا ولا ناجين في الحادث



 
 






الأكثر مشاهدة

 