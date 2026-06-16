في لقاء مثير .. إيران تحصد نقطة مهمة من أمام نيوزيلندا على الأراضي الأمريكية

06:11 ص

الوكيل الإخباري- فرض المنتخب الإيراني التعادل على نظيره النيوزيلندي بنتيجة 2-2، في مواجهة مثيرة جمعتهما في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. اضافة اعلان





وبدأ المنتخب النيوزيلندي المباراة بقوة، حيث افتتح التسجيل مبكرًا عن طريق إيلايجا جاست في الدقيقة السابعة، قبل أن ينجح المنتخب الإيراني في إدراك التعادل عبر رامين رضائيان في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.



وفي الشوط الثاني، استعاد المنتخب النيوزيلندي تقدمه مجددًا بعدما سجل إيلايجا جاست هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 55، إلا أن المنتخب الإيراني عاد مرة أخرى إلى أجواء اللقاء ونجح في تعديل النتيجة عن طريق محمد موهيبي في الدقيقة 64.



وشهدت المباراة ندية كبيرة وتبادلًا للهجمات بين المنتخبين، حيث تمسك كل طرف بحظوظه حتى صافرة النهاية، قبل أن يحسم التعادل المواجهة ويمنح كل منتخب نقطة في مستهل مشواره بالمونديال.



وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الإيراني نقطة مهمة بعد عودته مرتين في النتيجة أمام منتخب نيوزيلندا، ليحافظ على آماله في المنافسة في كأس العالم 2026.





