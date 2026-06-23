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في ليلة صحوة رونالدو.. البرتغال تسحق أوزبكستان بخماسية نظيفة

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جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 23-06-2026 10:32 م

الوكيل الإخباري- اقتربت البرتغال من حسم تأهلها إلى دور الـ32 في مونديال أميركا الشمالية 2026، بعدما قادها القائد كريستيانو رونالدو الذي احتفل بكونه أصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ من النهائيات، إلى فوز كاسح على أوزبكستان 5-0، الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من الدور الأول.

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وافتتح رونالدو التسجيل (6) وأصبح ثاني أكبر لاعب يسجل هدفا في النهائيات (41 عاما و138 يوما) بعد الكاميروني روجيه ميلا (42 عاما و39 عاما)، قبل أن يضيف نونو منديش الثاني من ركلة حرة مباشرة (17).


وسجل رونالدو الثالث لمنتخب بلاده (39) فتخطى أوزيبيو صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة للبرتغال في كأس العالم (9)، قبل أن يضيف عبد القادر خوسانوف الرابع بالخطأ في مرماه (60) والبديل رافايال لياو الخامس (87) للبرتغال في صدارة المجموعة الحادية عشرة مؤقتا.

 
 


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