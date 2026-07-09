قبل ساعات من المواجهة.. قرار جديد من فيفا حول مباراة فرنسا والمغرب

الوكيل الإخباري- اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراء مبتكرا في تقنية الفيديو المساعد بدءا من مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم عام 2026، وتحديدا مواجهة المغرب ضد فرنسا مساء اليوم.

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وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن الحكام الذين تم تكليفهم بإدارة غرفة الفيديو المساعد "فار" سيوجدون في ملعب بوسطن، الذي سيستضيف الليلة المباراة الأولى في دور الثمانية بين المغرب وفرنسا.



نظام جديد في مباراة المغرب وفرنسا

وسيتم تطبيق هذا الإجراء للمرة الأولى في النسخة الحالية من كأس العالم، على عكس ما كان متبعا في المباريات السابقة أثناء البطولة ذاتها.



واعتمد "فيفا" في بداية البطولة نظاما مركزيا، إذ يكون حكام الفيديو في مركز البث الدولي "آي بي سي" (IBC) في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية، وليس داخل الملاعب التي تستضيف المباريات.



ويتلقى حكام "الفار" الصور واللقطات مباشرة من جميع الملاعب التي استضافت المباريات سواء في الولايات المتحدة أو المكسيك أو كندا.



ويسعى فيفا من خلال قراره الجديد "الاحترازي" بوجود الحكام في الملاعب التي تستضيف المباريات، إلى ضمان سير العمل بتقنية الفيديو بشكل سليم طوال 90 أو 120 دقيقة إذا امتدت المباراة لشوطين إضافيين.



وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإنه لا يُمكن إيقاف أي مباراة؛ بسبب عطل فني في تقنية الفيديو المساعد، وعليه يريد "فيفا" تفادي وقوع أي مشكلة محتملة بإيفاده الحكام إلى ملاعب المباريات.



وسيوجد الحكم الأوروغواياني ليودان غونزاليس المكلف بإدارة غرفة "الفار" في ملعب بوسطن، وكذلك مساعدته تاتيانا غوزمان من نيكاراغوا.



حضور أرجنتيني

وتشهد مباراة المغرب وفرنسا وجود 6 أرجنتينيين ضمن طاقم الحكام في مقدمتهم حكم الساحة فاكوندو تيو (44 عاما) ويساعده على الخطوط مواطناه خوان بابلو بيلاتي وغابرييل تشادي، بالإضافة إلى الحكمين الرابع والخامس داريو هيريرا وكريستيان نافارو.



كما سيوجد مواطنهم هيرنان ماسترانغيلو في غرفة تقنية الفيديو "فار" كمساعد ثان وفق الصحيفة ذاتها.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة الأولى في ربع نهائي مونديال عام 2026، بين المغرب وفرنسا عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.