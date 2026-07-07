الثلاثاء 2026-07-07 01:36 ص

قرار عاجل من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بعد توديع المونديال

قرار عاجل من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بعد توديع المونديال
قرار عاجل من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بعد توديع المونديال
 
الثلاثاء، 07-07-2026 01:24 ص
الوكيل الإخباري-   سيغادر روبرتو مارتينيز منصبه كمدير فني للمنتخب البرتغالي بعد انتهاء عقده وخسارته أمام إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم، بعد أن قاد الفريق منذ يناير 2023، حين خلف فرناندو سانتوس بعد كأس العالم 2022، وسيحل محله جورجي جيسوس ليقود "الملاحين" في كأس العالم 2030.اضافة اعلان


ووفقاً لصحيفة "أبولا" البرتغالية، فقد اختار بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، جورجي جيسوس ليكون المدير الفني القادم للمنتخب البرتغالي، ويعد المدرب البالغ من العمر 71 عاماً متاحاً للتعاقد بعد رحيله عن النصر السعودي في نهاية الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يجتمع جورجي جيسوس مع بروينسا بعد عودة البرتغال لوضع اللمسات الأخيرة على بنود عقده، ومن المقرر أن يبدأ حقبة جديدة يقود فيها البرتغال خلال بطولة أمم أوروبا 2028 وكأس العالم 2030، التي ستستضيفها البرتغال بالمشاركة مع إسبانيا والمغرب.
 
 


gnews

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