قرار عاجل من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بعد توديع المونديال

ووفقاً لصحيفة "أبولا" البرتغالية، فقد اختار بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، جورجي جيسوس ليكون المدير الفني القادم للمنتخب البرتغالي، ويعد المدرب البالغ من العمر 71 عاماً متاحاً للتعاقد بعد رحيله عن النصر السعودي في نهاية الموسم الماضي.
ومن المتوقع أن يجتمع جورجي جيسوس مع بروينسا بعد عودة البرتغال لوضع اللمسات الأخيرة على بنود عقده، ومن المقرر أن يبدأ حقبة جديدة يقود فيها البرتغال خلال بطولة أمم أوروبا 2028 وكأس العالم 2030، التي ستستضيفها البرتغال بالمشاركة مع إسبانيا والمغرب.
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